Milan, il nuovo bomber spiazza tutti: affare con lo sconto

Attaccante a prezzo di saldo per il Milan, pista a sorpresa ma che può regalare tante soddisfazioni al Diavolo: i dettagli dell’operazione

Tanti i fronti di mercato su cui è impegnato il Milan, come sappiamo. C’è necessità di numerosi rinforzi, per portare la squadra a un livello tale da potersela giocare per le prime posizioni. Uno degli aspetti su cui si insiste particolarmente, anche se per il momento le news principali sulle trattative riguardano il centrocampo, è la ricerca di un attaccante da affiancare a Santiago Gimenez.

Sul messicano, in inverno, è stato effettuato un investimento importante. I numeri dei primi sei mesi non sono stati entusiasmanti, tutt’altro (6 reti in 19 presenze complessive), ma c’è volontà e anche necessità di dargli fiducia, con tutte le attenuanti del caso per l’impatto con un nuovo calcio, diverso rispetto a quello cui era abituato prima. Detto questo, Allegri ha bisogno di un’altra figura che possa alternarsi con lui, per poter puntare davvero in alto.

Anche il Milan, dunque, si è iscritto alla caccia ai grandi attaccanti che sta accomunando molte squadre in Italia e all’estero, ma sapendo di partire da una situazione di svantaggio, dal punto di vista economico e non solo, per i nomi più importanti. Ecco perché la strategia potrebbe cambiare e il prossimo bomber rossonero potrebbe arrivare low cost.

Milan, spunta Embolo per l’attacco: per portarlo via dal Monaco basta poco, le cifre

In Francia, c’è una di quelle occasioni da provare a sfruttare. Al Monaco, secondo ‘Transferfeed’, occhio a Breel Embolo, che si trova a un solo anno dalla scadenza del suo contratto.

Nel Principato, il camerunense ha vissuto una stagione non esaltante, ma ha le potenzialità per far bene nel nostro campionato, con fisicità e scatto in allungo che possono fare male a qualsiasi difesa. Non si intravede un rinnovo con il suo attuale club, il suo cartellino potrebbe essere acquistabile con un investimento di circa 15 milioni di euro.

Milan, il sogno per l’attacco resta Retegui: ma l’Atalanta alza il muro

Ipotesi da tenere ben presente, per il mercato offensivo del Milan, che nel frattempo però non rinfodera il sogno di mettere le mani su profili anche più accattivanti.

Il nome numero uno in cima alla lista sarebbe quello di Mateo Retegui. Un giocatore ideale, per il modo di fare calcio di Massimiliano Allegri, una richiesta specifica del livornese alla società, chiedendo di fare uno sforzo per arrivare a lui. Ma non sarà facile, l’Atalanta continua a valutarlo almeno 50 milioni di euro.