Milan, il piano per Retegui: doppio scambio, Juve gelata

Affare complicato per Retegui ma il Milan sa cosa fare: la doppia mossa per mettere le mani sul bomber della Nazionale

Tutto porta a indicare che il Milan sarà una delle squadre più attive sul mercato in questa estate che da questo punto di vista si annuncia rovente. Ci saranno numerosi addii di peso, è molto probabile, ma l’intenzione del club è di rispondere a tono. E la conferma arriva non soltanto dall’assalto per Modric, ma anche per quello a Mateo Retegui.

Arrivata come un fulmine a ciel sereno, la notizia dell’interessamento del Diavolo per l’attaccante della Nazionale, rilanciata nelle scorse ore da ‘Sky Sport’. Una mossa eventuale che ci parla di un Milan che fa sul serio e che vuole puntare in alto, non facendosi deprimere dalla stagione appena trascorsa. Si tratta di un’affare difficile, è vero, ma il Milan vuole provarci.

Le complicazioni risiedono non solamente nelle richieste elevate dell’Atalanta, ma anche, come risaputo, nella concorrenza della Juventus, che già lo scorso anno aveva seguito l’attaccante, prima che questi firmasse per i bergamaschi. Tuttavia, il Milan può avere diverse frecce al suo arco per cercare di realizzare un colpo che avrebbe del clamoroso.

Milan, l’Atalanta spara alto per Retegui: Jovic e non solo sul piatto

Si può ipotizzare che l’Atalanta chieda almeno 50 milioni di euro per il suo bomber. Una cifra che sarebbe difficile da versare interamente cash. Si può provare a dimezzarla, circa, con due giocatori da inserire nell’affare.

Il primo potrebbe essere Luka Jovic, che il Milan vorrebbe confermare con un nuovo contratto, prima di cederlo poi ai bergamaschi. Ma non solo lui. In aggiunta, il Milan potrebbe proporre anche il cartellino di Yunus Musah. Sono nomi che per caratteristiche potrebbero piacere ai nerazzurri, da capire se i dialoghi si apriranno effettivamente.

Milan, Gimenez non basta: Allegri vuole un altro bomber, i nomi

Ciò che è certo, è che Allegri vuole un altro attaccante di peso. Santiago Gimenez non basta, da solo, per coltivare ambizioni di vertice e servirà un buon ricambio.

Una coppia Gimenez-Retegui candiderebbe di sicuro il Milan verso i quartieri altissimi della classifica. Ma anche altri nomi potrebbero fare al caso del Diavolo. Sul taccuino di tare, ci sono Lorenzo Lucca e Santiago Castro, tra gli altri, che potrebbero essere acquistabili a condizioni più favorevoli. Ma anche altri profili potrebbero fare capolino all’improvviso.