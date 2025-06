Milan, il sostituto di Theo e Leao dall’Arsenal: è un “jolly”

Il calciomercato del Milan vede l’urgenza, da parte della squadra allenata di Allegri, di sistemarsi sulla corsia mancina.

L’addio di Theo Hernandez è il tema caldo in casa rossonera e la possibilità di vederlo partire, accende nuove voci per il ruolo di terzino a tutta fascia che vorrà Allegri.

Arrivato a fine ciclo, il Milan pare non vede Theo al centro del progetto di Allegri, al contrario di quanto succederà con Rafael Leao, calciatore invece sul quale il Milan sta avanzando colloqui per il tentativo di trattenerlo, a differenza appunto dei due francesi, il terzino già citato e Maignan. E per sistemare le cose sulla fascia, sulla sinistra, occhio a quella che diventa di fatto l’occasione low cost dall’Arsenal, come ha svelato il giornalista ed esperto di calciomercato, sul suo sito ufficiale, Alfredo Pedullà.

Calciomercato Milan: Theo Hernandez saluta a prescindere dall’Al-Hilal

A prescindere da quanto successo con l’Al-Hilal, del nuovo arrivato Simone Inzaghi, alla fine Theo Hernandez saluterà comunque.

Il club saudita avrebbe scelto di virare su Angelino, terzino della Roma che a sorpresa potrebbe finire nel club allenato dal tecnico di Piacenza che, in vista anche di quello che è il Mondiale per Club alle porte. Bisogna ovviamente stringere, considerando che il mercato chiude domani per chi vorrà rinforzarsi al Mondiale, nella breve finestra che si è aperta nei primi dieci giorni di giugno. Per quanto riguarda il Milan, però, c’è tempo.

Un tempo, quello che arriva a luglio e agosto, che permette al Milan che nasce nel progetto di Allegri con Igli Tare ad amministrare il mercato, di piazzare i colpi che servono per il 2025/2026. E come ha fatto sapere la stessa fonte, proprio nel corso di questa giornata, l’entourage di Zinchenko avrebbe proposto l’ucraino al Milan. E le cifre, permettono al club di Milano, in un sol colpo, di piazzare l’affare “smart” dall’Arsenal.

Milan, un solo colpo per due ruoli: il “jolly” arriva dai Gunners

Il Milan potrebbe, in un sol colpo, coprire due ruoli “delicati” sulla corsia mancina di Max Allegri. L’allenatore di Livorno, che tiene in considerazione il bisogno da parte del Milan sia di vendere che di monetizzare, per “rifondare” il suo organico, sa per certo che le occasioni di calciomercato sono quelle che permetteranno al club di ripartire.

E tra questi, in un sol colpo, arriverebbe come “jolly” per la sua fascia l’esterno dell’Arsenal, Oleksandr Zinchenko. Il classe ’96, non più giovanissimo, rappresenta comunque una buona occasione per i rossoneri che, per circa 10-15 milioni di euro, potrebbe diventare l’esterno a tutta fascia sulla sinistra per fare sia da terzino mancino che come opzione da sostituto di Leao, sul tridente offensivo che sarà di Allegri che, come risaputo, sa plasmare i suoi esterni offensivi, ponendoli di fronte al sacrificio difensivo. Figurarsi quindi per un esterno che nasce come terzino e sa fare entrambe le fasi nell’undici titolare.