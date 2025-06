Milan, il sostituto di Theo Hernandez arriva dalla Spagna: l’annuncio

Il Milan è pronto a cedere Theo Hernandez ed è a caccia del sostituto: l’annuncio fa pensare possa arrivare dalla Spagna.

L’avventura di Theo Hernandez al Milan è ormai giunta al capolinea: il terzino francese classe 1997 è arrivato in rossonero nell’estate del 2019, per 20 milioni di euro. Dopo aver rinnovato il contratto fino a giugno 2026, Theo non è riuscito a raggiungere un accordo per un ulteriore rinnovo, da qui la decisione di trovare una nuova sistemazione già da quest’anno, senza rischiare, per il Milan, di perderlo a parametro zero fra un anno. Dopo un primo rifiuto, Theo Hernandez ha deciso: andrà a giocare in Arabia, all’Al Hilal, dove troverà come allenatore un volto noto della Serie A, ovvero Simone Inzaghi. Il terzino francese in queste ore sta parlando con i dirigenti arabi per trovare l’accordo economico.

Calciomercato Milan: Theo Hernandez out, Cardona in

Come preannunciato, Theo Hernandez è pronto a lasciare il Milan nelle prossime ore: a quel punto, la dirigenza rossonera dovrà trovare un sostituto all’altezza del terzino francese, che in questi cinque anni al Milan ha lasciato il suo segno. L’obiettivo è provare a portare un nuovo uomo prima del raduno, ma i lavori non saranno semplici. Nelle ultime ore è emerso un nuovo nome, quello di Sergi Cardona.

Secondo quanto riportato dalla TV spagnola El Chiringuito sul proprio profilo X, Sergi Cardona può essere il giocatore che andrà a sostituire Theo Hernandez. Classe 1999, il terzino spagnolo ha un clausola rescissoria da 15 milioni di dollari e il Milan può farsi avanti per portarlo in rossonero. Cardona, di proprietà del Villareal, in questa stagione ha giocato 35 partite nel campionato spagnolo, mettendo a segno un gol e un assist. Può essere lui il profilo giusto da inserire sulla fascia sinistra al posto del terzino francese.

Theo Hernandez via: i possibili sostituti per il Milan

Uno dei nomi più citati per sostituire Theo Hernandez è quello di Zinchenko, esterno ucraino in forza all’Arsenal: il suo è uno dei nomi preferiti da Massimiliano Allegri, insieme a quello di Cambiaso, nome però quasi irraggiungibile visto l’imminente rinnovo con la Juventus. In lista ci sono anche Udogie e De Cuyper, quest’ultimo molto ricercato in Europa. Il sostituto di Theo non sarà facile da trovare, soprattutto per via anche della disponibilità economica dei rossoneri, che dovranno fare qualche sforzo in più rispetto al preventivato.