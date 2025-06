Milan, il top club non molla la presa: cessione ad un passo!

Il top club non ha alcuna voglia di mollare la presa per il big del Milan: la prossima offerta potrebbe essere quella decisiva.

Tijjani Reijnders si appresta a mettere fine alla sua avventura al Milan dopo solamente due stagioni. Il centrocampista olandese a breve si unirà al Manchester City di Pep Guardiola, fruttando al club rossonero la bellezza di 75 milioni di euro. Mentre l’ex Az Alkmaar dovrebbe firmare un contratto quinquennale da 8 milioni annui. Non è tutto perché il Milan rischia di perdere altri big nel corso di questa estate. Sono sempre più insistenti le voci di mercato su Rafael Leao, finito al centro dell’attenzione del Bayern Monaco. Alle notizie sul portoghese vanno aggiunte anche quelle su Theo Hernandez e Mike Maignan. Il terzino francese piace in modo particolare all’Al-Hilal e all’Atletico Madrid. L’estremo difensore francese, invece, è diventato un obiettivo di mercato del Chelsea. Proprio su Magic Mike il pressing sarebbe diventato costante.

Maignan verso l’addio: il Chelsea prepara una nuova offerta

Mike Maignan si starebbe avvicinando a grandi passi verso l’uscio della porta di casa Milan. Considerati i discorsi per il rinnovo in stallo, il portiere francese avrebbe aperto al trasferimento in Premier League alla corte del Chelsea. I Blues allenati da Enzo Maresca, ritornati in Champions League, non si fiderebbero più di Robert Sanchez, mettendo l’ex Lille tra gli obiettivi di mercato per la porta. Quello della società londinese sarebbe un’interesse molto concreto.

Infatti, secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.com’, il Chelsea avrebbe presentato una prima offerta. I Blues avrebbero avviato le negoziazioni, facendo recapitare al Milan una proposta al di sotto dei 20 milioni di euro. Un’offerta che il club rossonero sembra aver rispedito al mittente senza pensarci su, puntando i piedi e facendo capire di non essere disposta a smuoversi dalla richiesta di 30 milioni.

Nonostante il secco no del Milan, il Chelsea non si sarebbe affatto demoralizzato. La compagine di Londra, di fatto, avrebbe fatto sapere al Diavolo di voler effettuare un rilancio ad inizio della prossima settimana. Il club di Premier League starebbe pressando molto per arrivare ad un’intesa. L’obiettivo dei Blues è quello di assicurarsi Mike Maignan prima del Mondiale per Club.

Il Chelsea prepara il rilancio: Tare ha già pronta la lista dei sostituti

Dopo essersi vista rifiutata la prima offerta, il Chelsea dovrebbe migliorare la propria proposta per Mike Maignan nella giornata di lunedì. Qualora dovesse arrivare un secondo no dal Milano, la società di Londra virerebbe su altri profili. Nella vicenda potrebbe recitare un ruolo essenziale lo stesso portiere francese.

L’ex Lille, in scadenza nel 2026, sembra essere molto attratto dalla possibilità di giocare in Premier League e di continuare a restare sotto i riflettori della Champions League. Due fattori che starebbero spingendo sempre più Mike Maignan verso il trasferimento oltremanica.

Intanto, Igli Tare avrebbe già pronta la lista dei possibili sostituti. Per sostituire Mike Maignan, il direttore sportivo del Milan avrebbe cerchiato di rosso alcuni profili della Serie A. La lista dei sostituti dell’ex Lille sarebbe composta da Milinković-Savić del Torino, Mile Svilar della Roma, Marco Carnesecchi dell’Atalanta ed Elia Caprile del Napoli.