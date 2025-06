Milan in pressing su Xhaka: svelato il piano di Tare per portarlo in rossonero

Il Milan continua a premere il piede sull’acceleratore per portare Xhaka in maglia rossonero: Tare ha scelto un esubero come pedina di scambio.

Il Milan sta seguendo una linea molto chiara in questa campagna acquisti, affidandosi all’esperienza del ds Igli Tare. Il direttore sportivo del club rossonero ha come primo obiettivo quello di difinire il trasferimento all’ombra della Madonnina di Luka Modric, che si sottoporrà alle visite mediche di rito dopo il Mondiale per Club con il Real. Al contempo, Tare sta portando avanti i discorsi per Xhaka, calciatore sul quale il Milan vuole affondare il colpo a stretto giro.

Milan in pressing su Xhaka: la mossa di Tare

Dopo aver praticamente bloccato l’affare Luka Modric, il Milan si sarebbe fiondato con decisione e determinazione su Xhaka. L’esperto centrocampista svizzero rappresenterebbe per il direttore sportivo Igli Tare il rinforzo giusto in mediana. Nonostante i 32 anni, il club rossonero starebbe muovendo dei passi concreti per il capitano della nazionale svizzera. Granit Xhaka, in scadenza nel 2028, è approdato in Bundesliga a titolo definitivo nel luglio del 2023, costando ai tedeschi 15 milioni.

Infatti, secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.com’, la società lombarda avrebbe già ottenuto il sì da parte del calciatore. Xhaka, tramite il suo entourage, sembra aver fatto chiaramente capire di apprezzare Milano come prossima destinazione. Insomma, il centrocampista ex Arsenal piace molto in casa Milan, così come al Bayer Leverkusen piace Malick Thiaw.

Tare potrebbe sfruttare proprio questa carta per mandare in porto l’operazione Xhaka, garantendo al club tedesco uno sconto sul cartellino del difensore rossonero. Nella giornata di martedì, il Milan dovrebbe farsi avanti in modo concreto con il Bayer per capire se ci sono i presupposti di una trattativa.