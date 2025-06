Milan incantato dalla giovane stella: offerta in arrivo

I rossoneri sono rimasti ammaliati delle qualità del giovane talento: il Milan è pronto a tentare l’affondo per assicurarlo a mister Allegri.

La linea che il Milan ha deciso di intraprendere è molto chiara in vista della nuova campagna acquisti. La società rossonera vuole allestire una rosa con il giusto mix tra giocatori giovani e veterani. Non per niente, il club lombardo in queste ore ha praticamente messo una serie ipoteca sull’operazione a parametro zero che porta Luka Modric ai piedi della Madonnina. Il Milan vuole alimentare le proprie ambizioni con un altro colpo di spessore. Oltre all’ormai ex Real, Tare vorrebbe regalare a mister Allegri una giovane stella del calcio francese.

Non solo Modric: il Milan ha puntato anche una giovane stella della Francia

Il Milan continua a guardarsi intorno per individuare gli innesti giusti con cui innalzare il tasso tecnico del proprio centrocampo. Luka Modric è in arrivo, a cui la società rossonera vorrebbe affiancare Adrien Rabiot. L’ex Juventus, ora in forza al Marsiglia, piace molto ad Allegri. Il tecnico di Livorno starebbe spingendo molto per averlo in rossonero.

Tuttavia, Adrien Rabiot non è l’unico nome su cui il Milan sta facendo delle valutazioni. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club rossonero avrebbe messo gli occhi su un profilo di grande prospettiva. Il Diavolo starebbe pensando di affondare il colpo per Ayyoub Bouaddi, calciatore classe 2007 valutato dal Lille sui 28 milioni di euro.

Igli Tare, così come tutta la dirigenza rossonera, sarebbe rimasta colpita dal talento del centrocampista francese. Ayyoub Bouaddi ha un contratto con il Lille fino al 2027 e nella scorsa stagione ha raccolto 36 presenze per un totale di 1863 minuti giocati.