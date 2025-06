Milan, inizia la lotta col Napoli: scontro sul colpo da 60 milioni

Il Milan è pronto a lanciare la sfida al Napoli per il big: scontro scudetto per il super colpo da 60 milioni

Il Milan è alle prese con l’ennesima rivoluzione della sua storia recente. Con l’arrivo di Igli Tare e quello di Max Allegri il progetto tecnico ha preso una piega nettamente diversa da quelle delle ultime stagioni e anche le prime mosse di mercato sembrano andare in quella direzione.

Dal punto di vista delle uscite si è già concretizzata quella di Tijjani Reijnders, volato in Inghilterra per quasi 80 milioni di euro: il tesoretto fatto con l’0landese potrebbe essere però presto reinvestito per portare a Milano un grande centravanti su cui però è forte la concorrenza del Milan.

Milan, scontro con il Napoli per Darwin Nunez

Il Milan si prepara a una rivoluzione nel reparto offensivo. Con Tammy Abraham destinato a tornare alla Roma, Jovic in uscita a parametro zero e il giovane Camarda in prestito, Massimiliano Allegri ha chiesto alla dirigenza un attaccante di primo livello. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nel mirino rossonero è finito Darwin Nunez, centravanti uruguaiano del Liverpool.

Sul giocatore, però, c’è anche il forte interesse del Napoli di Antonio Conte, pronto a contendere al Milan un colpo importante in attacco. I Reds valutano Nunez 60 milioni di euro, una cifra importante ma che non spaventa le pretendenti, considerato anche che l’ingaggio del giocatore si aggira intorno ai 5 milioni di euro a stagione.

Dopo una stagione deludente in Inghilterra, con appena 7 gol in 47 presenze, per Nunez potrebbe essere arrivato il momento giusto per rilanciarsi in Serie A.