Milan, la prima mossa per Allegri: affare con beffa al Napoli, le cifre

Il calciomercato del Milan, seppur complesso perché “frenato” dall’assenza dalle coppe, vede l’appeal con il progetto Allegri-Tare che può permettere certi colpi.

Sta già studiando per quello che sarà il suo Milan e alla prima uscita dove tornerà a parlare in conferenza, dopo il quasi decennio vissuto alla Juventus e in bianconero soltanto, farà qualche annuncio sul progetto legato al mercato e non solo, per quella che è stata anche l’esperienza passata vissuta in rossonero e che vedrà lo stesso Max Allegri come rivale della Juventus, ma non solo, per la lotta in questa stagione che comincerà da fine giugno e inizio luglio per il club rossonero.

Al momento, il top club dell’Italia stando a vedere quanto fatto nell’ultima stagione, è il Napoli. La squadra da battere è quella di Conte, sia in campo che fuori perché la battaglia che apre Allegri sarà anche sul mercato. E tenterà uno “scippo” a sorpresa ai partenopei, legato proprio alle vicende di calciomercato.

Calciomercato Milan: “scippo” al Napoli per Allegri

Uno dei top player di questa stagione che si è appena conclusa, è finito nel mirino delle diverse squadre ai vertici in Serie A. È con il progetto che Igli Tare e Allegri potranno convincere i bravi calciatori ad accettare la destinazione al Milan, considerando l’assenza dalle coppe. Mosse che Allegri replicherà, sotto servizio di Tare come nuovo ds dei rossoneri, al Napoli stesso.

Perché nella passata stagione tra McTominay e Lukaku, passando anche da Buongiorno e i tanti altri acquisti, Conte riuscì a convincere chi lo ha seguito nel suo progetto, dando i frutti nei quali sperava lo stesso Mister salentino. E le cose adesso riguardano anche il Milan, proprio con uno degli obiettivi di calciomercato del Napoli.

Il difensore del Parma, in verità, piace a mezza Serie A e non solo al club azzurro. Si tratta di Giovanni Leoni, calciatore sul quale punta forte Tare e che, come riferiscono da Il Corriere dello Sport, è diventato di fatto un obiettivo di calciomercato per la difesa del Milan.

Le cifre del colpo del Milan

Il calciomercato del Milan passa dalla scelta in difesa perché il primo obiettivo è quello di sistemare il ruolo di centrale dietro, per una difesa che dovrà essere solida.

Il futuro passa da uno dei calciatori del futuro perché il classe 2006 Giovanni Leoni è uno dei migliori talenti italiani, tra i giovani, pronto al grande salto. Tant’è che oltre al Milan è forte l’interesse del Napoli che assieme a Marianucci vuole assicurarsi la difesa del domani. Un domani che però vede protagonista anche il Milan che, per 15-20 milioni vorrebbe anticipare le forte concorrenza di Napoli, Inter e Juventus, vedendo quella che rappresenta la prima beffa da allenatore del Milan, da parte di Allegri, alle rivali potenziali per lo Scudetto.