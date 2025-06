Milan, l’agente di Allegri tuona: c’entra Ibrahimovic!

In un’intervista a Radio Rai, l’agente di Massimiliano Allegri ha fatto chiarezza sul rapporto con Ibrahimovic.

Il Milan da poco meno di una settimana ha un nuovo allenatore: Massimiliano Allegri, alla sua seconda esperienza sulla panchina rossonera. La dirigenza di Via Aldo Rossi si è mossa in anticipo rispetto ad alcune rivali, tra cui l’Inter, non più sicura di proseguire con Simone Inzaghi alla guida della squadra nerazzurra. Anche il Napoli aveva tentato il tecnico livornese prima di confermare Antonio Conte, di conseguenza il Milan ha avuto la meglio su tutte, mettendo a segno il primo colpo di questa nuova avventura.

L’agente di Allegri manda un messaggio chiaro a Ibrahimovic: avete sentito?

Con il ritorno di Allegri sulla panchina del Milan, il tecnico livornese reincontra Zlatan Ibrahimovic, allenato dallo stesso tecnico nella prima esperienza dello svedese con la maglia rossonera, dal 2010 al 2012. Sul rapporto tra i due è intervenuto l’agente di Allegri, Giovanni Branchini, tramite un’intervista rilasciata alla trasmissione “Radio Anch’io lo Sport” di Radio Rai. Queste le sue parole:

Non sono preoccupato: nell’organigramma del Milan non mi risulta che ci sia il nome di Ibrahimovic con un ruolo specifico. Ibra è un consulente di Redbird, ma al Milan tutti si sono resi conto che c’è bisogno di univocità, di intesa, di un qualcosa che negli ultimi mesi è mancato. Mi auguro che la società abbia fatto questa scelta sapendo che, oltre a cambiare qualche pedina, bisogna cambiare alcuni approcci nei confronti dei calciatori e dell’ambiente.

Queste le parole sull’arrivo di Allegri al Milan e altre proposte ricevute: