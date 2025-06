Milan, l’attaccante arriva dalla Germania: lo voleva Allegri alla Juve

Quella che arriva dalla Germania è un’occasione non da poco che è stata svelata direttamente dall’emittente tedesca di Sky Sport.

L’arrivo di Erik Ten Hag ha cambiato un po’ quelle che sono le scelte da parte del Bayer Leverkusen se si considera il “via” che si dà ad un progetto diverso a quello vissuto fino ad oggi con Xabi Alonso.

L’allenatore spagnolo ha lasciato la Germania per l’arrivo al Real Madrid e il suo sostituto, Erik Ten Hag, ha già tracciato le prime linee per il Leverkusen che sarà del futuro. Uno stesso Bayer Leverkusen pronto a separarsi non solo da Xhaka, con il quale il Milan potrebbe presto chiudere, ma anche da un attaccante che farebbe al caso di Allegri che lo avrebbe voluto già alla Juventus.

Calciomercato Milan: si rivede un vecchio “pallino” di Allegri

Nel 2017 ci furono le visite mediche fallite e non superate, che non permisero a Massimiliano Allegri e il calciatore di incrociare i propri destini. Ma era l’attaccante che, da giovanissimo, avrebbe voluto alla Juventus come rinforzo.

Al Milan le cose sarebbero diverse perché si sta parlando di un calciatore che da quando ha salutato poi la Serie A, dopo la sua esperienza deludente alla Roma, ha trovato gol e numeri importanti, fino al valore di calciomercato che ha toccato cifre da top player.

Lo è diventato a tutti gli effetti un top player, l’ex Sampdoria e Roma, Patrik Schick, obiettivo di calciomercato a sorpresa per il Milan. Le strade di Allegri e l’attaccante ceco, dopo essersi solo sfiorati nell’avventura vissuta alla Juve, potrebbero incrociarsi di nuovo. Dal Leverkusen, per il Milan, è di fatto un’occasione di calciomercato a cifre che, ovviamente, saranno ragionevoli.

Milan, il nuovo attaccante per Allegri: le cifre

Non è più sui 60 o 70 milioni che chiedevano in precedenza, che si realizzerà il trasferimento di Schick. L’attaccante in uscita dal Bayer Leverkusen, dovesse il Milan approfittarne di questa occasione, arriverebbe per 20 o 30 milioni di euro.

Da Sky Sport DE hanno fatto sapere che per l’attaccante di Praga, il Bayer Leverkusen è disposto a calare le proprie pretese economiche. E col Milan che deve dare ad Allegri un’alternativa a Santi Gimenez – che sarà comunque il primo perno titolare dell’attacco – ecco che prenderebbe il posto in un sol colpo, lo stesso Patrik Schick, sia di Abraham che di Jovic.