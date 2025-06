Milan, Leao al Bayern? La notizia che spiazza i tifosi

Negli ultimi giorni si è parlato tanto di un interesse del Bayern Monaco per Leao: la notizia spiazza i tifosi rossoneri.

Nelle due sponde di Milano, quella rossonera e quella nerazzurra, si prospettano grandi cambiamenti in vista dell’estate: entrambi i club ripartiranno con un nuovo allenatore dalla prossima stagione, ma non saranno gli unici perchè a fine stagione molti club hanno dovuto salutare il tecnico della stagione precedente. Il Milan ha ingaggiato Massimiliano Allegri: per lui un ritorno sulla panchina rossonera, con il dovere di dare un’impronta precisa alla squadra rossonera, dopo la disastrosa stagione appena terminata. Allegri dovrà decidere da chi ripartire, tra giocatori della rosa e i rientri dai vari prestiti. Inoltre ci saranno anche degli innesti, per coprire i buchi dei partenti.

Milan, Leao lontano dal Bayern: il motivo

Il nuovo tecnico del Milan dovrà decidere i giocatori da cui ripartirà per il nuovo progetto rossonero. Mentre Maignan sembra essere destinato ai saluti, due su cui Allegri proverà a puntare sono Theo Hernandez e Rafael Leao: i due, che giocano sulla stessa fascia, in questa stagione appena terminato hanno giocato sottotono, ma Allegri sa che sono due pedine fondamentali. Mentre la permanenza di Theo è più difficile, quella di Leao può essere sempre più realtà.

Negli ultimi giorni, il profilo di Rafa Leao è stato accostato più volte al Bayern Monaco, come rivelato da più fonti; tuttavia, nel pomeriggio odierno l’esperto di mercato Matteo Moretto ha annunciato che l’attaccante portoghese rientra nella lista dei desideri del club tedesco, tuttavia questo interesse non si è ancora trasformato in trattativa. Ad oggi non è stata recapitata alcuna offerta ufficiale né all’entourage del giocatore né al Milan: il Bayern sa perfettamente che per arrivare a Leao occorre fare uno sforzo economico non da poco.

Leao-Bayern, il portoghese commenta stizzito

Nei giorni scorsi, proprio la nostra redazione riportava una notizia dal quotidiano “Il Mattino“, secondo cui Leao era un obiettivo di mercato anche del Napoli. Il portoghese, a distanza di qualche giorno, ha risposto con la faccina assonnata, quasi a voler mettere a tacere tutte le voci di mercato infondate. Quello del Bayern Monaco è un interesse vero, ma lo stesso club tedesco sta seguendo anche altre piste, consapevole del fatto che il Milan non chiede poco per Leao. Chissà se il suo destino sarà rimanere a Milano o meno.