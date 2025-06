Il Bayern si appresta ad affondare il colpo per portare Rafael Leao in Baviera: il Milan avrebbe già individuato il sostituto. Gioca in Premier League.

La prima finestra di mercato estiva, chiusasi nella giornata di ieri, è cominciata con una doppia cessione per il Milan. La società rossonera ha detto addio a Pierre Kalulu, passato a titolo definitivo alla Juventus, e a Tijjani Reijnders, approdato al Manchester City per 75 milioni di euro. Prossima sarebbe anche la cessione di Musah, giocatore sul quale si è fiondato con determinazione il Napoli. L’affare dovrebbe chiudersi intorno ai 25 milioni di euro. Insomma, il Milan sta facendo cassa per poi riversarsi con decisione sul mercato in entrata. Tare vuole migliorare ogni reparto, sopratutto l’attacco. Proprio in quella zona del campo, il Diavolo rischia di perdere Rafael Leao. Il Bayern Monaco continua ad insistere, con Tare che avrebbe già individuato il degno erede.

Leao ai saluti: Tare ha già scelto il sostituto

Con Tammy Abraham di rientro a Roma e Luka Jovic verso l’addio (in scadenza di contratto a giugno), il Milan è obbligato a tuffarsi con decisione sul mercato degli attaccanti, sopratutto in considerazione del pressing asfissiante del Bayern per Leao. Il numero 10 rossonero sarebbe incedibile per Tare e Allegri. Ma qualora dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile, il Milan si vedrebbe costretto a cedere anche Leao. Per RedBird nessuno è intoccabile, l’ennesima conferma è arrivata con la cessione di Tijjani Reijnders.

Stando alle ultime indiscrezioni, il Bayern Monaco avrebbe offerto 50/60 milioni per l’attaccante portoghese. Una cifra ancora lontana dalle richieste economiche del Milan. Seppur sull’ex Lille ci sia una clausola da 175 milioni, il Diavolo sarebbe disposto a cedere il calciatore anche dinanzi ad una proposta da 100 milioni. Il Bayern starebbe ragionando e meditando l’affondo. Intanto, Tare avrebbe già in mente come sostituire il calciatore portoghese. Secondo quanto riportato da TeamTalk, il Milan sarebbe piombato sulle tracce di Alejandro Garnacho, esterno offensivo classe 2004 del Manchester United.

Il giocatore argentino non fa parte dei piani dei Red Devils e quindi per il Diavolo potrebbe rappresentare una ghiotta occasione. Stando ai tabloid inglesi, la società rossonera sarebbe uscita allo scoperto, manifestando un forte interesse per il promettente calciatore. Lo United avrebbe anche abbassato le pretese economiche, fissando il prezzo di Garnacho sui 60 milioni. Nella finestra di mercato invernale, è stato il Napoli a provarci. Ora, è il Milan che starebbe valutando l’investimento.

Milan a caccia del nuovo bomber: due nomi in cima alla lista

Uno dei principali punti di riferimento del Milan in vista della prossima stagione sarà Santiago Gimenez, attaccante per il quale sono stati investiti la bellezza di 35 milioni di euro. La società rossonera punterà forte su di lui, ma sa che ha bisogno anche di altre soluzioni per rendere efficace il proprio reparto avanzato. Dunque, considerate le dinamiche che coinvolgono Abraham e Jovic, il Milan cerca un nuovo bomber.

Nell’ultimo periodo si è parlato con molta costanza di nomi come quelli di Mateo Retegui dell’Atalanta e Dusan Vlahovic. Il primo è valutato intorno ai 40/50 milioni ed ha un ingaggio da 2 milioni a stagione, mentre il prezzo del secondo si aggira intorno ai 25 milioni. Vlahovic è in scadenza di contratto il 30 giugno 2026, ma percepisce uno stipendio da 12 milioni. Il Milan starebbe ragionando attentamente sul da farsi, consapevole che Allegri necessita di un nuovo attaccante.