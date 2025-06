Milan, l’ex Serie A incorona l’obiettivo del diavolo: “Già leader”

Mentre il Milan si prepara a dare inizio (finalmente) al suo mercato in entrata, l’ex Serie A incorona il suo connazionale e nuovo acquisto.

Sarà un estate di grosse rivoluzioni in casa Milan dopo i bocconi amari ingoiati settimanalmente la scorsa stagione. I primi a pagare il repulisti rossonero sono stati Sergio Conceicao e Theo Hernandez, “invitato” ad accettare la corte di Simone Inzaghi in Arabia, mentre Reijnders non paga ovviamente le prestazioni ma viene immolato al solito altare delle plusvalenze.

Con Tare e Allegri a guidare il nuovo progetto tecnico ci sarà sicuramente un pragmatismo e un senso di appartenenza e responsabilità diverso e il colpo Modric è indice di un tandem che pare aver già capito quale sia stata la difficoltà principale del Milan nella scorsa stagione: la carenza di personalità. Non basterà il solo Modric per rinforzare il centrocampo però: Tare ha ormai chiuso anche per altri due colpi, Ricci e Jashari dal Bruge. Sullo svizzero in particolare si è espresso in maniera incredibile un ex Serie A.

Milan, Dzemaili strabiliato: “Non pensavamo potesse fare così bene”

Il calciomercato del Milan sembra orientato verso grossi investimenti a centrocampo, il reparto apparso più scarno la scorsa stagione e orfano di Reijnders, volato alla corte di Pep Guardiola. Per rinforzare la linea mediana, il diavolo sta puntando forte sui Samuele Ricci, praticamente chiuso, e ha nel mirino i due svizzeri Xhaka e Jashari. Sui suoi connazionali si è espresso Blerim Dzemaili, ex capitano dei crociati e talent di Dazn.

Intervenuto ai microfoni di SkySport, lo svizzero ha incoronato i due connazionali, spendendosi in particolare per il classe 2001 del Bruge: “L’ho visto giocare la prima volta 3/4 anni fa, è sempre stato un leader, un giocatore che non si nasconde mai e a cui piace tanto giocare davanti la difesa. In nazionale nell’ultima partita ha anche giocato al fianco di Xhaka e ha fatto bene. Non pensavamo potesse fare così bene”.

Xhaka o Jashari per il Milan? La risposta di Dzemaili lascia senza parole

Difficile rivedere il tandem svizzero in maglia rossonera, molto dipenderà anche dalle scelte tecniche di Max Allegri che non si è ancora sbilanciato pubblicamente a riguardo.

Nel frattempo però Dzemaili ha le idee chiare su chi preferire tra i due: “Lui o Xhaka per il Milan? Jashari ha tanto futuro davanti a sé e ovviamente deve crescere, mentre Xhaka è già a un livello top. Sono entrambi fortissimi, farebbero molto bene al Milan perché saprebbero giocare in Serie A e immagino abbiano già chiesto qualche consiglio”.