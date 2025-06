Milan-Maignan, dietrofront sul rinnovo: ora c’è una possibilità

Maignan è uno dei nomi più discussi in casa rossonera, con il rinnovo che è in fase di stallo: ora può esserci una svolta importante.

Massimiliano Allegri è da poco meno una settimana il nuovo tecnico del Milan, ma le sue idee sono già iniziate a circolare negli uffici di Via Aldo Rossi. Il tecnico livornese, alla sua seconda esperienza sulla panchina rossonera, ha fornito in questi pochi giorni spunti al nuovo direttore sportivo, Igli Tare, e all’amministratore delegato Giorgio Furlani. Spunti che parlano soprattutto in ottica calciomercato, con la sessione che tra poco meno di un mese aprirà i propri battenti. L’altro tema da affrontare in casa rossonera è quello legato ai rinnovi, con alcuni giocatori in scadenza il prossimo 30 giugno o a giugno 2026.

Milan, svolta per il rinnovo di Maignan: le ultime

Massimiliano Allegri, arrivato al Milan da poco, ha chiesto alla dirigenza rossonera determinati rinnovi, rinnovi di giocatori da cui bisogna ripartire: tra questi c’è anche il portiere francese Mike Maignan, il cui contratto è in scadenza a giugno 2026. Nelle prossime settimane, prima dell’apertura della finestra di mercato, il club rossonero proverà a riaprire il discorso con l’entourage del numero uno francese, per provare a dare una svolta a quello che fino ad ora era stato messo in stand-by, ovvero il rinnovo.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Milan è pronto ad offrire il rinnovo di contratto a Mike Maignan, alzando leggermente l’offerta economica. A dicembre, il club rossonero aveva raggiunto un accordo verbale con i portiere francese per un rinnovo a 5 milioni di euro, ma l’uscita dalla Champions League ha fatto sì che il discorso non si è chiuso definitivamente, saltando dunque la firma.

Allegri vuole tenere Maignan: nuovi colloqui avviati

Secondo il quotidiano sportivo, Tare sta contattando piano piano gli entourage dei calciatori in scadenza, per fare il punto in vista della prossima stagione. Tra questi ci saranno anche gli agenti di Maignan, la cui volontà è quella comunque di rimanere al Milan, per provare a riscattarsi dopo la stagione deludente appena conclusa. Anche Massimiliano Allegri è convinto che Maignan è uno degli uomini della rosa rossonera da cui ripartire, considerati i suoi anni al Milan e la fascia da capitano spesso indossata. Prossimi giorni dunque decisivi per il portiere, che ha la possibilità ora di rimanere a Milano.