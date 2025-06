Milan-Maignan, l’ex rossonero fa sperare i tifosi: l’annuncio

L’ex rossonero è intervenuto rilasciano alcune dichiarazioni su Mike Maignan, vicino a lasciare il Milan ma ora sempre più parte del progetto.

Mike Maignan nei giorni scorsi è stato uno dei nomi più discussi in casa rossonera, con il portiere francese che sembrava essere destinato a lasciare il Milan per volare in Inghilterra ed unirsi al Chelsea. La trattativa, dopo ore di dialoghi, non è andata in porto: il Chelsea infatti voleva chiudere prima del Mercato del Club, ma il Milan non si è ritenuto soddisfatto dell’offerta del club inglese. A questo punto, quasi sicuramente il portiere francese rimarrà in rossonero anche la prossima stagione, provando a riaprire i dialoghi di un rinnovo, visto il contratto in scadenza a giugno 2026.

Milan, Dida fa sperare i tifosi: l’annuncio su Maignan

Il Milan in questi giorni è in vacanza ma Allegri ha richiamato la squadra a Milanello il 7 luglio, quando comincerà ufficialmente la nuova era rossonera. Con il Milan, ci sarà ancora anche Mike Maignan, dopo la trattativa saltata con il Chelsea: ora il suo futuro in rossonero sembra essere più certo.

Lo ha annunciato anche Nelson Dida, ex portiere del Milan ed ex preparatore degli estremi difensori rossoneri, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Sportitalia durante la Milan Cup. Queste le sue parole: