Milan, missione a Londra: lo riportano in Serie A

Il Milan viaggia a Londra per riportare in Serie A un grande talento calcistico, pazza idea per la squadra di Allegri: Tare prova il blitz

Tanti i movimenti che il Milan ha in programma sul mercato, nell’immediato oppure in prospettiva. Attualmente, la priorità dei rossoneri sembra quella di blindare il centrocampo. Dopo aver bloccato Luka Modric per la mediana in vista del mese prossimo, è il momento di chiudere per un altro colpo, colmando così il vuoto lasciato dalla partenza di Reijnders. Tare si sta muovendo con sempre maggior decisione per Granit Xhaka.

Il centrocampista del Bayer Leverkusen è il nome che Allegri ha inquadrato per dare esperienza, fisicità, qualità e carisma al centrocampo. Ci si può arrivare inserendo Thiaw nell’affare, o con operazioni separate. La speranza è di chiudere quanto prima. Per poi potersi dedicare ad altri reparti, per i quali serviranno colpi altrettanto importanti. Ci saranno rinforzi fondamentali da mettere a segno, per rendere il Diavolo davvero competitivo per puntare in alto verso grandi traguardi, così come le aspettative della piazza richiedono. Con idee che prendono forma, molto suggestive, che possono riguardare anche vecchie conoscenze della nostra Serie A. Una delle quali arriva da Londra.

Milan, affondo per Udogie come erede di Theo Hernandez

Secondo quanto viene riportato in edicola questa mattina dalla ‘Gazzetta dello Sport’, il Milan sta tornando a pensare seriamente a Destiny Udogie. Il giocatore del Tottenham e della Nazionale, per la fascia sinistra, sarebbe l’erede perfetto per Theo Hernandez.

Si continua a pensare che possa essere più facile arrivare a Zinchenko, specialmente per via della situazione contrattuale dell’ucraino, che concluderà il suo accordo con gli altri londinesi dell’Arsenal nel 2026 e dunque a condizioni probabilmente più favorevoli, ma la tentazione Udogie è da non sottovalutare affatto. Il Tottenham del resto, pur reputando il giocatore una delle sue principali colonne e puntando molto su di lui come ha sempre fatto, non chiude totalmente alla cessione, anche se continua a chiedere per il momento più di 30 milioni di euro. Una cifra che per ora il Milan non può attaccare, ma chissà, ad agosto, con l’inoltrarsi del mercato, potrebbe essere più fattibile, con i londinesi che magari potrebbero abbassare all’improvviso le loro proposte e rendere la trattativa un po’ più in discesa. L’idea verrà coltivata nelle prossime settimane, c’è da presumere che i contatti con Londra saranno frequenti e, si spera, proficui.