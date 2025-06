Milan-Modric, Ambrosini ne è sicuro: “Ecco cosa può dare”

Massimo Ambrosini, ex calciatore del Milan, ha commentato l’arrivo di Modric al club rossonero: ecco cosa può dare il croato.

Sono giorni, se non settimane, di cambiamento in casa rossonera, con il Milan pronto a far partire una mini rivoluzione in vista della prossima stagione: i rossoneri hanno già ingaggiato il nuovo allenatore, ovvero Massimiliano Allegri, che andrà a collaborare con Igli Tare, nuovo direttore sportivo, sul fronte mercato. Al Milan mancava una figura come quella del direttore sportivo, che coordinasse le operazioni in ottica calciomercato con i vari club e con gli entourage dei calciatori. Le operazioni di mercato in casa rossonera sono già iniziate, sia in entrata che in uscita.

Milan, Modric in arrivo: Ambrosini commenta il nuovo innesto

Uno dei primi colpi in entrata nel nuovo Milan di Massimiliano Allegri è quello di Luka Modric, centrocampista croato classe 1985 che non ha intenzione di lasciare il calcio giocato. Modric si è liberato a fine stagione a parametro zero dal Real Madrid e il Milan ha deciso di ingaggiare una figura di livello, da portare all’interno dello spogliatoio.

L’ex calciatore rossonero, Massimo Ambrosini, dal Festival della Serie A a Parma, ha commentato la scelta di ingaggiare una figura su con l’età:

La carta d’identità di Modric ha il suo peso, ma una grande mano la può dare, ha caratteristiche precise e ha giocato tanto anche nella stagione appena conclusa. La sola presenza di un profilo del genere può aiutare i ragazzi più giovani della rosa. Magari non le giocherà tutte, ma sarà importante e Allegri saprà gestirlo.

Ambrosini ha quindi apprezzato il colpo Modric, colpo che non è stato gradito da tutti vista l’età del calciatore croato. L’ex rossonero ha poi apprezzato anche l’arrivo di Tare, definendolo “uomo di calcio“, ciò che mancava proprio al Milan.