Milan-Modric, la bomba di mercato che non ti aspetti: rivelazione a sorpresa

Esclusiva Moretto: il Milan sogna Luka Modrić, Tare al lavoro per il colpo a parametro zero. Notizia bomba.

Il Milan guarda al futuro, ma con un occhio pieno di fascino rivolto al presente di uno dei grandi maestri del calcio europeo.

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, giornalista esperto di calciomercato, i rossoneri avrebbero messo nel mirino Luka Modrić. Il centrocampista croato, che compirà 39 anni a settembre, è in scadenza di contratto con il Real Madrid e dopo il Mondiale saluterà i Blancos.

Milan-Modric, bomba di Moretto

L’idea nasce all’interno della nuova dirigenza tecnica guidata da Igli Tare, che avrebbe già discusso internamente della possibilità di portare a Milano un profilo di spessore, esperienza e carisma come quello del fuoriclasse di Zara.

Una suggestione che al momento è tale, ma che conferma l’ambizione della società di via Aldo Rossi di affiancare qualità e personalità a una rosa che ha bisogno di nuova linfa per tornare competitiva ad alti livelli.

Esclusiva: Il Milan sogna Luka Modrić. Il ds rossonero Igli Tare ha già discusso internamente di questo possibile acquisto a parametro zero. Il centrocampista croato (39 anni) non ha fretta di decidere il proprio futuro e capirà insieme alla propria famiglia il prossimo step… pic.twitter.com/SG5njzktaX — Matteo Moretto (@MatteMoretto) June 2, 2025

Modrić, attualmente impegnato con il Real nella rincorsa a un altro trofeo continentale, non ha ancora preso una decisione definitiva sul proprio futuro. A quasi quarant’anni, il centrocampista si prenderà il tempo necessario per riflettere insieme alla sua famiglia sul prossimo passo da compiere.

Dalla parte del Milan ci sarebbe la possibilità di offrire un ruolo chiave in campo, ma anche uno spazio importante fuori, magari in ottica futura all’interno dello staff o come figura di riferimento per i più giovani. Non è escluso che, dietro le quinte, siano già partiti i primi contatti esplorativi, anche se al momento non risultano trattative ufficiali in corso.

Un colpo che avrebbe dell’incredibile, e che accenderebbe l’entusiasmo di un ambiente desideroso di ritrovare identità, prestigio e risultati concreti. Il sogno Modrić è appena cominciato: resta da capire se si trasformerà in realtà.