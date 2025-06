Milan-Modric, novità dell’ultim’ora: il croato spiazza in conferenza

Modric glissa sul futuro, ma il Milan lo aspetta: accordo vicino per il colpo a zero.

Di fronte ai microfoni, Luka Modric gioca d’esperienza.

Alla vigilia della sfida tra la sua Croazia e la Repubblica Ceca, valida per le Qualificazioni ai Mondiali 2026, il centrocampista classe ’85 ha affrontato anche l’inevitabile domanda sul proprio futuro, lasciando tutto in sospeso.

Milan-Modric, novità dell’ultim’ora

“Non ho ancora deciso dove proseguirò la mia carriera – ha detto Modric –. Ci sono stati contatti e telefonate, ma ho preferito mettere tutto da parte per concentrarmi sulla nazionale”.

Parole misurate, com’è nel suo stile, ma che non spengono le voci ormai insistenti che lo danno a un passo dal Milan. Il club rossonero è pronto ad accogliere il fuoriclasse croato a parametro zero dopo la fine del lungo ciclo al Real Madrid. Secondo fonti vicine all’affare, l’accordo è sostanzialmente raggiunto e tutto verrà formalizzato la prossima settimana, al termine degli impegni internazionali di Modric.

Intanto, lui predica calma: “È normale in questo periodo – ha aggiunto – che ci siano tante incertezze per molti giocatori. Le voci di mercato non devono compromettere la concentrazione, né la mia né quella dei miei compagni. Personalmente, riesco a isolarmi da tutto ciò”.

Dietro la prudenza di facciata si cela una trattativa ormai ben avviata. Il Milan ha fatto la sua mossa, e Modric, che compirà 39 anni a settembre, è affascinato dalla possibilità di una nuova sfida in Serie A. La sua esperienza, la leadership e la classe sono considerate un valore aggiunto fondamentale per il nuovo corso targato Allegri, che ha dato il suo benestare all’operazione.

Martedì, con ogni probabilità, sarà il giorno chiave: terminati gli impegni con la nazionale, si attende l’arrivo in Italia per visite mediche e firma. Il Diavolo è pronto ad accogliere una leggenda. E San Siro si prepara a battere le mani a uno dei centrocampisti più eleganti della sua generazione.