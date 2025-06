Milan, Morata torna in Serie A: la nuova destinazione è clamorosa

Dopo appena sei mesi dal suo addio al Milan, Alvaro Morata è pronto a tornare in Serie A. L’attaccante spagnolo è nel mirino di un club italiano.

Uno dei grandi colpi dalla scorsa estate del Milan è stato senza dubbio Alvaro Morata. L’approdo in rossonero del centravanti spagnolo aveva infiammato la piazza. Tutti si aspettavano tanto dall’ex Juventus, ma è chiaro che non sia andata così.

Dopo una prima parte di stagione decisamente opaca, durante la sessione di gennaio Morata ha lasciato il Milan volando in Turchia al Galatasaray in prestito con diritto di riscatto. Anche l’avventura in Super Lig potrebbe però fino con largo anticipo. Su Morata è forte l’interesse di un altro club italiano.

Milan-Morata, presto avversari: Fabregas lo vuole al Como

Secondo quanto riferito da Il Giorno, nella lista del Como per il prossimo attaccante spicca proprio Morata. L’ex Milan conosce molto bene Cesc Fabregas – hanno giocato insieme al Chelsea – e sarebbe proprio il tecnico spagnolo a spingere per un suo arrivo.

Va ricordato che l’accordo tra Milan e Galatasaray prevede un prestito fino a gennaio 2026 con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro. Non è escluso però che il club turco possa decidere di interrompere in anticipo il prestito, aprendo così le porte ad un possibile approdo al Como da parte di Morata.

In questi ultimi giorni si è anche parlato di un possibile clamoroso ritorno al Milan da parte di Morata con Allegri che potrebbe ripuntare su di lui dopo l’esperienza insieme alla Juventus. Uno scenario che però appare decisamente inverosimile. Il futuro di Morata potrebbe di nuovo essere in Italia, ma sicuramente non in rossonero.