Milan, Musah verso la Fiorentina: lo scambio accontenta tutti

Altra operazione tra Milan e Fiorentina, lo scambio che coinvolge Musah questa volta può accontentare davvero sia la dirigenza rossonera che quella dei viola

Ancor più che rispetto al passato, il gioco di intrecci e sinergie può agevolare senza dubbio gli affari di calciomercato. Una dinamica che abbiamo visto accadere molto più spesso dalla pandemia in avanti, viste le enormi difficoltà economiche che hanno condizionato tutto il movimento e accomunato numerose squadre.

Scambi e operazioni congiunte possono avere una loro ragion d’essere dal punto di vista economico e tecnico, chiaramente cercando di rimanere all’interno delle regole e non utilizzandole per operazioni poco limpide, plusvalenze fittizie e cose del genere. Negli ultimi tempi, da questo punto di vista, sono stati piuttosto intensi e anche proficui i rapporti tra il Milan e la Fiorentina, con diverse operazioni tra una squadra e l’altra.

Lo scorso anno, da Milano in direzione di Firenze si è mosso Adli, mentre ha fatto il percorso inverso Sottil. Per nessuno dei due, però, le cose sono andate come sperato e, ad oggi, i due sono tornati indietro. Il nuovo scambio tra rossoneri e viola, però, promette di avere presupposti più solidi.

Milan, grazie a Musah l’erede di Theo Hernandez: rotta su Parisi

Yunus Musah è entrato nei radar dei toscani, come riportato da ‘La Nazione’, dopo che l’interesse di Napoli e West Ham non si è concretizzato. L’uscita dell’americano può sbloccare il mercato milanista. E favorire anche l’arrivo in rossonero del sostituto di Theo Hernandez.

Infatti, il Milan potrebbe andare all’assalto di Fabiano Parisi. Entrambe le operazioni potrebbero avvenire in prestito con obbligo di riscatto, per dare tempo a dirigenze e allenatori di valutare per bene l’impatto dei due giocatori con la nuova maglia. I dialoghi tra le società possono intensificarsi nei prossimi giorni e indirizzare positivamente il doppio affare.

Milan, Allegri ha le idee chiare: mix di giovani ed esperti per puntare allo scudetto

E’ ancora piuttosto giovane, ma con buona qualità e abitudine a giocare ad alti livelli Fabiano Parisi. Può essere il rinforzo giusto per Allegri e inserirsi in un discorso di composizione ottimale della rosa.

Da un lato infatti il tecnico livornese è consapevole della necessità di avere a disposizione giocatori esperti, che tengano la barra dritta nello spogliatoio e sappiano cosa fare in campo quando le cose si complicano. Dall’altro, servono energie fresche, per esprimersi sempre ad altissima intensità. In questo modo, si può pensare di provare a inserirsi nella lotta scudetto. Riuscirà Tare nella composizione del giusto mix?