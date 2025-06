Milan news, c’è la fila per Camarda: deciso il suo futuro!

Quante pretendenti per Francesco Camarda! Il Milan ha fatto una scelta chiarissima sul futuro del centravanti rossonero.

Seppur quella sia stata una stagione tutt’altro che entusiasmante tra prima squadra e Milan Futuro, Francesco Camarda vanta comunque una serie di pretendenti di un certo calibro. L’attaccante rossonero avrebbe ricevuto delle avance da molteplici club di Serie A e B. Dunque, per il giovane centravanti sembrerebbe essere arrivato il tempo di fare il salto di qualità, dopo la stagione passata in terza serie. D’altronde, il Milan pare abbia preso una decisione ben definita sul futuro del centravanti.

C’è la fila per Camarda: il Milan apre alla cessione

Consapevole degli errori commessi nella precedente stagione, il Milan adesso avrebbe deciso di gestire diversamente la crescita di Francesco Camarda. La società rossonera, infatti, sarebbe disposta a lasciare partire il proprio gioiello in prestito per fargli fare le cosiddette ossa. Le offerte non mancano di certo, nonostante Camarda sia reduce da un’annata non affatto brillante.

Secondo quanto rivelato dall’esperto di mercato, Nicolò Schira, sarebbero due i club in pole position per assicurarsi le prestazioni del bomber classe 2008. In testa alla corsa per il giovane centravanti ci sarebbero Lecce e Spezia. Entrambe le società avrebbero avanzato una richiesta d’acquisto con la formula del prestito secco.

In Serie A, oltre al Lecce, Francesco Camarda avrebbe suscitato la fantasia anche della Cremoenose, neopromossa in massima serie dopo la vittoria dei playoff in B ai danni dello Spezia. In cadetteria avrebbero chiesto informazioni sul giovane bomber del Milan anche Carrarese e Frosinone. Insomma, le richieste non mancano. Francesco Camarda, insieme al Milan, presto dovrà fare una scelta, sposando un progetto che gli permetta di alimentare la sua crescita. Prima, però, la punta rossonera dovrebbe rinnovare fino al 2028, con un aumento dell’ingaggio di circa 500mila euro.