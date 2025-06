Milan: non solo Dodo, altro affare con la Fiorentina

I rapporti fra le due squadre sono ottimi e per questo motivo non si escludono delle operazioni nel prossimo calciomercato: i dettagli

Il Milan e la Fiorentina in un prossimo futuro potrebbero sedersi ancora una volta al tavolo delle trattative. Dopo le operazioni che hanno visto protagonisti Sottil e Adli tra giugno e gennaio, le due squadre sono pronte a valutare altri affari in questo calciomercato estivo. Il nome in cima alla lista, come spiegato in più di un’occasione, è quello di Dodo. Ma, secondo le informazioni di Pellegatti, i rossoneri sarebbero sulle tracce di un altro giocatore. Per adesso si è nel campo delle ipotesi e non sarà affatto una operazione semplice.

I rossoneri, comunque, hanno voglia di fare un tentativo importante per capire la fattibilità dell’affare di calciomercato. Si tratta di un profilo che piace molto ad Allegri per alzare la qualità del proprio attacco. Per adesso si tratta comunque una ipotesi per il Milan e vedremo cosa succederà nel prossimo futuro in questa trattativa.

Calciomercato Milan: doppia operazione con la Fiorentina, i dettagli

Dodo ad oggi rappresenta la priorità del Milan a destra considerato che Walker non sarà riscattato. Il brasiliano non sembra intenzionato a rinnovare con la Fiorentina e la pista rossonera potrebbe scaldarsi nelle prossime settimane. Ma non è da escludere che Tare possa comunque sondare il terreno con la Viola per un altro giocatore.

Secondo le informazioni di Pellegatti, Allegri avrebbe individuato in Kean il rinforzo giusto per l’attacco. Il tecnico del Milan lo ha già allenato ai tempi della Juventus e conosce molto bene le sue caratteristiche. Si tratta di una ipotesi di calciomercato da seguire anche se, almeno per il momento, non è affatto una operazione semplice. La Fiorentina, infatti, non ha alcuna intenzione di cedere l’attaccante italiano e punta forte sulla clausola rescissoria superiore ai 50 milioni di euro.

Per il momento si è nel campo delle ipotesi. Il Milan, comunque, non molla la pista che porta a Kean e potrebbe fare un tentativo nel prossimo calciomercato per chiudere una operazione simile.

