Milan: non solo Rabiot, altro colpo in mediana

Con Ricci che non convince pienamente i rossoneri, Allegri valuta una doppia operazione a centrocampo. E un nome non è molto conosciuto

Il calciomercato del Milan entrerà nel vivo nei prossimi giorni. Allegri e Tare stanno lavorando a stretto contatto per individuare i profili giusti da portare in rossonero. Fra i reparti destinati a cambiare c’è sicuramente quello di centrocampo dove si prevedono almeno uno o due colpi. Uno dei nomi che in queste ultime ore è ritornato in auge per il club meneghino è quello di Rabiot visto anche l’ottimo rapporto che c’è con il toscano.

Ma, una eventuale partenza di Reijnders, costringerà il Milan a dover trovare un secondo rinforzo in quel reparto. Il profilo di Ricci piace, ma non sembra convincere pienamente. Per questo motivo non è da escludere che si possa ritornare con forza su un vecchio obiettivo. Il profilo da tempo è sulla lista di Moncada ed ora si attendono le mosse da parte di Tare e Allegri per capire se questa operazione di calciomercato potrà diventare realtà.

Calciomercato Milan: doppio colpo a centrocampo, i dettagli

Il nome di Rabiot stuzzica molto i rossoneri, ma non è l’unico profilo vagliato dalla società e per questo motivo ben presto ci attendiamo delle novità in questo senso. Il Milan starebbe ragionando sulla possibilità di ritornare con forza su un vecchio obiettivo anche se non sarà affatto semplice chiudere l’operazione.

Stando a quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, in cabina di regia il nome di Onyedika continua ad essere spendibile per il Milan in chiave di calciomercato estivo. Il Brugge non dovrebbe trattenere il classe 2001 ed è un profilo che piace da tempo ai rossoneri. In stagione sono 52 le presenze con due reti. Numeri non sicuramente eccezionali, ma rappresentano comunque una conferma che parliamo di un giocatore di qualità.

Al momento Onyedika è solamente una idea per il Milan e vedremo se si trasformerà in qualcosa di più nel prossimo calciomercato. Di certo un registra deve essere presto e un tentativo i rossoneri lo dovranno fare.

Mercato Milan: Onyedika resta un profilo per i rossoneri

Per adesso non c’è alcuna trattativa. Ma semplicemente delle riflessioni in corso che dovranno essere completate in breve tempo per capire eventualmente la fattibilità dell’operazione.