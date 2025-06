Milan, non solo Ricci: Tare punta un altro regista della Serie A

Igli Tare ha posato gli occhi su un altro centrocampista della Serie A per far fronte all’addio di Tijjani Reijnders.

Il direttore sportivo del Milan, Igli Tare, sta lavorando costantemente sul mercato per consegnare a mister Massimiliano Allegri una rosa competitiva e pronta a lottare per le zone più nobili della Serie A. Il ds ex Lazio, però, deve fare i conti anche con le offerte che arrivano per i big rossoneri. Una di queste è stata accettata e riguarda Tijjani Reijnders. Il centrocampista olandese lascerà il Milan, fruttando al club lombardo la bellezza di 70 milioni di euro. Tare si è già messo all’opera per colmare il vuoto che presto lascerà il classe 1998, trovando in Serie A la possibile soluzione.

Non solo Ricci: Tare ha messo nel mirino un altro regista della Serie A

Uno dei nomi più in voga in casa Milan sarebbe quello di Samuele Ricci, versatile centrocampista del Torino che piace molto a Massimiliano Allegri e a Igli Tare. La società di Urbano Cairo lo valuta intorno ai 30 milioni di euro. L’ex Empoli, però, non è l’unico nome nel mirino del Diavolo. Secondo ‘Sky Sport’, la compagine lombarda avrebbe messo gli occhi su un altro regista della Serie A: Nicolò Rovella. Il centrocampista classe 2001 sarebbe uno dei nomi proposti da Massimiliano Allegri.

Il tecnico di Livorno conosce molto bene le caratteristiche del regista della Lazio, avendolo allenato ai tempi della Juventus. Il Milan lo avrebbe inserito nella lista di mercato come l’alternativa a Ricci. Alla sua seconda esperienza nella capitale, Rovella ha collezionato 44 presenze e 4 assist, strappando ulteriori consensi nell’ambiente biancoceleste. Come alternative restano in piedi Hans Nicolussi Caviglia del Venezia, Mattéo Guendouzi della Lazio, e Raphael Onyedika, classe 2001 del Bruges.

La prima scelta di Allegri è un ex Juventus

Tanti nomi per il centrocampo, ma secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Massimiliano Allegri avrebbe fatto un nome preciso per rinforzare la mediana. Il tecnico di Livorno starebbe sollecitando Igli Tare a riportare Adrien Rabiot in Serie A. Il centrocampista classe 1995 del Marsiglia ha un ottimo rapporto con mister Allegri, istaurato ai tempi della Juventus. Il calciatore ex PSG, infatti, non avrebbe affatto escluso la possibilità di ritornare in Serie A, anzi.

Il Milan sarebbe anche favorito dalla situazione contrattuale di Rabiot, il quale ha una clausola di appena 10 milioni. L’unico neo potrebbe essere l’ingaggio. Il francese, il cui contratto scade nel 2026, guadagna 3,5 milioni a stagione, ma con i bonus può arrivare a 6 milioni annui. Cifra considerata elevata dal Milan. Il club rossonero, infatti, starebbe lavorando ad un’intesa al ribasso, forte anche dei buonissimi rapporti tra Allegri e Rabiot. Nella sua stagione al Marsiglia, il centrocampista transalpino ha totalizzate 10 gol e 6 assist in 31 match.