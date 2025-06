Milan, nuova destinazione per Colombo: un club di A su di lui

Lorenzo Colombo, dopo il rientro al Milan dal prestito all’Empoli, è pronto per una nuova avventura in Serie A: non continuerà al Milan.

Prosegue passo dopo passo il cammino del Milan verso la nuova stagione: gli arrivi di Igli Tare e Massimiliano Allegri dovrebbero aver smosso le perplessità attorno al mondo rossonero, createsi in questi ultimi mesi dopo i brutti risultati ottenuti nel finale di stagione e la strategia comunicativa non ottimale, non piaciuta ai tifosi rossoneri, della dirigenza di via Aldo Rossi. Ora il mercato è pienamente in mano al nuovo direttore sportivo, che prende le redini insieme all’aiuto di Furlani e Moncada. Meno spazio invece per Ibrahimovic, che rimane comunque dentro la società.

Mercato Milan, Colombo nuovamente in prestito: ci prova il Genoa

Il Milan deve fare i fronti con il calciomercato, ed in particolare con quei giocatori che rientrano dai rispettivi prestiti: tra questi c’è Lorenzo Colombo, attaccante classe 2002, che in questa stagione ha giocato in prestito al Lecce.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, che riprende la notizia de Il Secolo XIX, Colombo è pronto per una nuova avventura in Serie A, questa volta in prestito al Genoa, a caccia di un attaccante dopo che Pinamonti ha fatto ritorno al Sassuolo. Colombo, che con i grandi della squadra rossonera ha trovato solo 5 presenze fino a qui, non indossa la maglia rossonera dal 2021: in questi anni, infatti, è sempre stato girato in prestito per trovare minutaggio e crescere a livello calcistico.

La sua avventura al Milan è destinata a non sbocciare mai, a causa di questi continui prestiti: ma forse meglio così, piuttosto che rimanere in panchina, è meglio giocare, anche altrove. Colombo ha indossato la maglia rossonera nelle giovanili, dal 2010 al 2019, ma tra i grandi la vera esperienza non c’è ancora stata.