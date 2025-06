Milan, nuova richiesta di Allegri: quasi gratis dalla Germania

Allegri ha le idee chiare per rinforzare il Milan, ecco il profilo seguito in Bundesliga: occasione da sfruttare

La situazione di mercato in casa Milan annuncia una rivoluzione dai connotati molto ampi. Dopo l’addio di Reijnders potrebbero essercene altri di pesanti tra i rossoneri, facendo supporre per certi versi quasi una smobilitazione. Ma è difficile credere che Massimiliano Allegri non fosse al corrente di questi fatti, nel momento in cui ha firmato per i rossoneri. Il che vuol dire che il livornese, a prescindere da alcune partenze eccellenti, non è probabilmente preoccupato più di tanto per gli scenari che andranno a delinearsi.

L’allenatore ha seguito con attenzione l’ultimo anno dei rossoneri, sa che cosa ci vuole per risollevare la squadra. E sa che le sue richieste verranno accolte dalla dirigenza, per riportare il Diavolo nei quartieri altissimi della classifica, lì dove per blasone e lignaggio dovrebbe stare. Le necessità per una rosa forte e competitiva gli sono chiare, eccome, dunque le prossime mosse, sia in entrata che in uscita, saranno tutte concordate con lui. Sono diversi i nomi che gravitano attorno ai rossoneri, tra cui uno che sembra una sua precisa richiesta.

Milan, Allegri vuole Sule: in arrivo l’offerta al Borussia Dortmund

L’insider di mercato turco Ekrem Konur riferisce che il Milan sarebbe molto interessato a Niklas Sule, difensore del Borussia Dortmund.

Il centrale tedesco, classe 1995, è molto esperto e roccioso, un profilo ideale per puntellare la retroguardia. Il Milan sa che le difficoltà della scorsa stagione sono state dovute anche a una fase difensiva non all’altezza. Da lì partirà Allegri per rafforzare gli ormeggi. L’affare, visto il valore di mercato di Sule, a un anno dalla scadenza del contratto, non dovrebbe essere proibitivo: il colpo può andare in porto con 10 milioni o anche meno.

Milan, Allegri rinforza la difesa: missione a Londra per Calafiori e non solo

Per rinforzare la difesa, ovviamente, serviranno altri colpi. Le idee sono chiare anche in questo senso e non è casuale la missione in quel di Londra, per fare affari con l’Arsenal.

Calafiori, Kiwior, Zinchenko, sono questi i nomi tra i ‘Gunners’ che fanno gola. Non semplice strappare il sì per il primo, possono esserci margini più ampi di manovra per gli altri due. Si tratta di giocatori che possono colmare lacune ataviche e rimpiazzare bene alcuni dei partenti. Il nuovo Milan inizia a prendere forma.