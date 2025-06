Milan, nuovo corso con Allegri: definite regole precise

Il nuovo tecnico rossonero deve ancora cominciare i lavori alla guida della squadra rossonera, ma ha già imposto regole precise.

Massimiliano Allegri: è dal nuovo tecnico che il Milan ripartirà. Ingaggiato una volta terminata l’ultima partita della scorsa stagione, il neo tecnico rossonero ha un solo compito: risollevare il Milan dopo i disastrosi risultati della stagione appena conclusa e portarlo almeno a giocarsi la Champions League. Una missione non semplice, poiché non servirà solo un allenatore capace, ma la dirigenza di Via Aldo Rossi dovrà essere in grado di costruire una squadra competitiva, e in questo parteciperà anche Allegri: il tecnico livornese, infatti, prenderà parte ai tavoli dirigenziali con tema il calciomercato. Uno dei primi cambiamenti, perchè Allegri di cambiamenti ne porterà tanti.

Milan, si parte per primi: Allegri stila una lista di regole precise

Il club rossonero sta ricostruendo piano piano la squadra per la prossima stagione: la guida è stata scelta, e sarà Massimiliano Allegri. Il nuovo tecnico rossonero deve ancora cominciare i lavori in via ufficiale, ma ha già imposto una serie di regole per i calciatori, da rispettare. A riportarlo è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che stila un elenco di aspetti che i giocatori rossoneri dovranno rispettare al rientro dalle rispettive vacanze.

Come riportato nel quotidiano rosa, i lavori a Milanello cominceranno tassativamente il 7 luglio, per tutti: l’inizio della preparazione era fissato inizialmente per il 10-11 luglio, ma Allegri ha voluto anticipare il tutto, con il Milan che sarà, insieme al Genoa, il primo club in Italia a cominciare i lavori. Tutti i calciatori saranno chiamati a Milanello, sia i nazionali che non: eccezione fatta per Gimenez, impegnato ancora con il Messico, e Modric, impegnato al Mondiale per Club.

Allegri ha già fatto sapere che in quei giorni ci sarà una doppia seduta d’allenamento, una alle 09:30 e una alle 18:00, cercando di evitare le ore più calde della giornata. Inoltre, il tecnico rossonero ha reso obbligatori colazione e cena a Milanello, per cui per chi vorrà ci sarà la possibilità di dormire al centro sportivo. I nazionali, appunto, non avranno nessuna vacanza extra a disposizione. Il 19 luglio, poi, il Milan partirà alla volta di Singapore, per iniziare la tournée asiatica e le prime amichevoli. Un mese più tardi inizierà la stagione vera e propria, prima contro il Bari, nei 32° di Coppa Italia, poi contro la Cremonese, per la prima gara del campionato.