Milan, nuovo nome per il centrocampo: domani incontro decisivo

In casa Milan spunta un nuovo nome in ottica mercato per il centrocampo: incontro decisivo domani in programma.

In casa rossonera comincia il restayling in vista della prossima stagione: i primi due acquisti sono stati ufficializzati un paio di settimane fa, ovvero il nuovo allenatore Massimiliano Allegri, e il nuovo direttore sportivo, Igli Tare. Due colpi che sicuramente daranno più coraggio al club e alla squadra rossonera, in vista della prossima stagione. I due nuovi arrivati hanno il compito di progettare al meglio il futuro rossonero, partendo ovviamente dal mercato: e proprio in quest’ottica, il nuovo direttore sportivo rossonero si sta muovendo per portare al Milan rinforzi, già prima del ritrovo, fissato il 7 luglio a Milanello.

Mercato Milan, per il centrocampo spunta Jashari: domani incontro decisivo

Il Milan targato Massimiliano Allegri piano piano comincia a definirsi: in casa rossonera sono state definite già due cessioni (Reijnders e Musah), entrambe a centrocampo, e ora è il momento di rinforzare il reparto. L’ultimo nome emerso è quello di Ardon Jashari, centrocampista svizzero classe 2002 in forza al Club Bruges.

Secondo quanto riportato da Sportitalia, durante la diretta serale dedicata al calciomercato, il Milan è fortemente interessato al centrocampista svizzero Jashari, e lo stesso Igli Tare ha portato avanti la trattativa in queste ultime ore: nella giornata di domani è in programma un incontro decisivo per cercare di chiudere già la trattativa. La valutazione è attorno ai 25/30 milioni di euro e attualmente ballano 5 milioni: il Milan domani proverà a chiudere per lo svizzero, considerato uno dei migliori giocatori della stagione del campionato belga.