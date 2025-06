Milan, Okafor ai saluti: proposto uno scambio con il Flamengo

Il centravanti svizzero è pronto per lasciare il Milan: proposto per uno scambio con il Flamengo, attualmente impossibile.

Nella lista dei nomi in esubero in casa Milan c’è anche Noah Okafor, attaccante svizzero classe 2ooo arrivato in rossonero nell’estate del 2023 per 14 milioni di euro. Il suo impiego con la maglia rossonera non è stato particolarmente proficuo, tanto che in questa seconda parte di stagione il calciatore è stato girato in prestito al Napoli, che ha fatto fronte alla partenza di Neres. Il Napoli lo ha preso con un prestito di due milioni, con diritto di riscatto fissato a 23/24 milioni: una cifra troppo alta per i partenopei, considerato il poco impiego in squadra.

Mercato Milan, Okafor al Flamengo con lo scambio: ma i brasiliani rifiutano

Dopo i sei mesi in prestito al Napoli, Okafor è rientrato a Milano, ma il suo futuro con il club rossonero è tutto da stabilire: l’attaccante svizzero ha un contratto con il club rossonero fino a giugno 2028, ma Allegri sembra aver deciso che il calciatore non rientra nei piani. Da qui la volontà di provare a cederlo, anche con uno scambio.

Secondo quanto riferito da Pablo Oliveira, giornalista brasiliano, e riportato dalla redazione di Calciomercato.com, il Milan ha provato a liberarsi di Okafor proponendo al Flamengo, club brasiliano, uno scambio con Wesley, terzino destro classe 2003 del club. I brasiliani hanno rimandato indietro l’offerta senza se e senza ma; inoltre, lo svizzero non sembra essere convinto della destinazione: le sue intenzioni sono quelle di trovare un club che la prossima stagione giochi la Champions League. Non sarà affatto facile trovare una nuova destinazione, soprattutto perchè il Milan ha delle richieste piuttosto alte. Settimane decisive dunque anche per Okafor, in stallo tra Milan e altri club.