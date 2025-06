Milan, pronta l’alternativa a Xhaka: lo vendono subito

Il Milan insiste su Xhaka ma la trattativa con il Bayer Leverkusen non si sblocca definitivamente: rossoneri con una alternativa pronta all’uso, la svolta

Ore caldissime per il calciomercato del Milan, che si sta muovendo su vari fronti. I rossoneri sono impegnati nella costruzione della squadra del futuro, quella che dovrà riscattare l’ultima annata decisamente deludente e tornare in auge in campionato. Tare e Allegri hanno le idee chiare sulle mosse da compiere, per presentare una compagine competitiva da subito al via della stagione e infatti stanno concentrando gli sforzi su profili di calciatori ben precisi.

In questo momento, il nome principale ad attirare l’attenzione di tutti è quello di Granit Xhaka, per cui i rossoneri fanno sul serio. La trattativa con il Bayer Leverkusen è entrata nella sua fase cruciale, ma per adesso manca ancora l’accordo definitivo. C’è distanza tra le valutazioni del club rossonero e di quello tedesco per il cartellino dello svizzero, uno stallo che sembra non potersi sbloccare, senza venirsi incontro, nemmeno grazie a Malick Thiaw. La trattativa per il difensore in Germania va infatti in parallelo e non coincide con l’altra. Dunque, il braccio di ferro potrebbe anche continuare a procedere senza risolversi. Ma il Milan potrebbe virare all’improvviso su un altro obiettivo, per cui la trattativa potrebbe procedere più spedita.

Milan, mirino su Soucek: lo voleva l’Inter, il West Ham pronto a cederlo

Può tornare d’attualità Tomas Soucek, centrocampista ceco del West Ham che tempo fa era stato seguito particolarmente da vicino dall’Inter.

Come profilo, per fisicità, qualità e anche gol nei piedi, farebbe davvero comodo ad Allegri. Valutazione più alta rispetto a Xhaka, è vero, ma uno sforzo per cui potrebbe valere la pena. Anche perché secondo ‘TBR Football’, il West Ham, alle prese con problemi finanziari, avrebbe necessità di vendere quanto prima.

Milan, Tare gravita su Londra anche per Zinchenko: il punto

In quel di Londra, c’è anche un altro nome che stuzzica e non poco. E’ Zinchenko dell’Arsenal, per il quale i rossoneri insistono, ma la situazione si è complicata.

Sull’ucraino, la concorrenza dell’Atletico Madrid rischia di mandare all’aria i piani. La necessità per il Milan è di risolvere al più presto la grana Theo Hernandez e procedere a un rilancio, per evitare che la pista di mercato, che appariva molto promettente, possa perdersi all’improvviso.