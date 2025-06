Il Milan sta insistendo per arrivare al talentuoso centrocampista: la società rossonera ha presentato un’offerta da 30 milioni di euro.

Il Milan continua a risultare molto attivo sul mercato, sia in entrata che in uscita. Il direttore sportivo del club rossonero, Igli Tare, sta lavorando con cura per regalare a mister Massimiliano Allegri una rosa pronta a prendersi una parte da protagonista nella prossima stagione di Serie A. Sono tanti i nomi che il Diavolo ha messo nel mirino, tra questi ci sarebbe anche un promettente centrocampista del calcio belga. Tare starebbe insistendo molto per portare il giocatore nella Milano rossonera.

Milan in pressing: offerti 30 milioni di euro

Uno dei reparti che il Milan vuole rinforzare è il centrocampista, soprattutto dopo la cessione di Tijjani Reijnders. Igli Tare ha messo gli occhi su moltissimi profili: nella lista ci sarebbe anche il nome di Ardon Jashari. Secondo quanto riportato dal giornalista Orazio Accomando, il Milan avrebbe mosso dei passi concreti per il calciatore. Infatti, il club rossonero avrebbe tramutato il proprio interesse per il centrocampista 22enne in una vera e propria offerta. Da Via Aldo Rossi sarebbe arrivata una proposta dal valore di 25 milioni di euro più 5 di bonus.

Un primo tentativo che il Club Bruges, squadra proprietaria del giocatore, ha rifiutato. La società belga ne vuole almeno 35. Nonostante il primo no incassato, il Milan non avrebbe alcuna voglia di mollare questa pista. La società rossonera, infatti, si sarebbe assicurata già il sì del calciatore. Lo stesso centrocampista starebbe facendo pressione al Club Bruges per la cessione. Sarebbe iniziato un vero e proprio braccio di ferro tra la compagine belga ed il giocatore svizzero, il quale avrebbe fatto sapere di non volersi allenare e di trasferirsi al Milan.

Ardon Jashari sarebbe uno dei primi obiettivi richiesti da mister Massimiliano Allegri. Il Milan starebbe insistendo molto per soddisfare le esigenze del nuovo tecnico rossonero. Jashari è un centrocampista svizzero classe 2002. Nella sua ultima esperienza al Club Bruges, ha collezionato 52 presenze, 4 gol e 6 assist.

Non solo Jashari: un altro giocatore del Club Bruges fa gola al Milan

Oltre a Ardon Jashari, il Milan starebbe continuando a tenere un occhio puntato su Maxim De Cuyper. Il terzino classe 2000, valutato intorno ai 20/25 milioni, piace moltissimo ai rossoneri. Nella precedente stagione, ha raccolto con il Club Bruges 54 presenze, 4 gol e 7 assist. Sul calciatore ci sarebbe anche la Roma. Tuttavia, il belga non è l’unico nome nella lista di Tare. Il Milan starebbe tenendo sotto osservazione anche i nomi di Destiny Udogie, Oleksandr Zinchenko, Junior Firpo, Tyrick Mitchell e Andrea Cambiaso.

Il Milan sa bene di dover accelerare sul fronte terzino. Theo Hernandez ha deciso di dire addio al club, accettando le avance dell’Al-Hilal di Simone Inzaghi. Dalla cessione, la società rossonera dovrebbe incassare intorno ai 30 milioni di euro. Mentre per il calciatore francese sarebbe pronto un contratto triennale da 20 milioni netti a stagione. Tare sta lavorando insistentemente per consegnare ad Allegri un nuovo terzino sinistro quanto prima possibile.