Milan, Pulisic annuncia la cessione di Musah: le parole

Musah è sempre più destinato a lasciare il Milan: anche Pulisic ne è sicuro e né annuncia la sua partenza.

In casa Milan comincia il restyling in vista della prossima stagione, con la dirigenza di Via Aldo Rossi che comincia a tirare le prime somme e comincia ad effettuare le prime operazioni di mercato. Dopo la cessione di Reijnders al Manchester City per 70 milioni di euro, i rossoneri stanno perfezionando l’uscita di Yunus Musah, centrocampista statunitense classe 2002. La sua avventura in rossonero, dopo sole due stagioni, può giungere al termine, ma la sua carriera proseguirà quasi sicuramente in Italia, al Napoli. Il club partenopeo, infatti, è avanti nella trattativa.

Milan, Musah ai saluti: Pulisic conferma

Nelle ultime ore, la trattativa tra Milan e Napoli per Musah si è fatta sempre più proficua: accordo vicino attorno ai 25/30 milioni di euro, da sistemare i bonus (questo quanto riportato dal noto esperto di mercato Alfredo Pedullà).

Nell’ambiente rossonero la partenza di Musah sembra ormai certa, tanto che Pulisic si è sbilanciato sulla questione del centrocampista statunitense. Queste le sue parole, che preannunciano un addio: