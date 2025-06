Milan, Reijnders ai saluti: Tare ha già scelto il sostituto

Tijjani Reijnders prepara le valigie: il Milan ha scelto l’erede dell’olandese pescando dalla serie A. Tare pronto ad affondare il colpo.

Dopo appena due stagioni, è arrivato il momento di dirsi addio tra Tijjani Reijnders e il Milan. Il centrocampista olandese, reduce dalla sua migliore annata in carriera, si appresta a mettere fine alla sua avventura in Italia per volare in Premier League. Il calciatore classe 1998 ha ceduto alle avance del Manchester City di Pep Guardiola. I Citizens hanno raggiunto un accordo con il Milan sui 70 milioni di euro, mentre all’ex Az Alkmaar sarebbe stato garantito un ingaggio da 7 milioni annui. Insomma, sembra essere ormai tutto definito. Reijnders presto lascerà il Milan per diventare un nuovo giocatore del Manchester City. Vista la situazione, Igli Tare sta accelerando per assicurare a Massimiliano Allegri il giusto erede dell’olandese.

Scelto l’erede di Reijnders: gioca in Serie A

Una volta formalizzata la cessione di Tijjani Reijnders, il Milan darà una forte stretta all’operazione per il sostituto dell’olandese. Tutti gli indizi portano in Serie A: Igli Tare avrebbe scelto Samuele Ricci come erede dell’ex Az Alkmaar. Secondo quanto riportato da Daniele Longo, la società avrebbe preso una decisione chiara per il dopo Reijnders, fissando il nome del regista del Torino in cima alla lista delle preferenze. Dopo aver archiviato l’addio dell’olandese, il Milan sarebbe pronto a muovere dei passi decisi, in modo da battere la concorrenza.

Samuele Ricci, dopo l’ottima stagione al Torino, ha attirato su di sé moltissimi occhi. In Serie A, ha chiamato all’attenzione club come Napoli e Inter, oltre al Milan. Anche all’estero pare abbia scaturito una certa curiosità, ma la volontà del calciatore classe 2001 sarebbe quella di continuare a giocare in Italia. Il Milan avrebbe già definito l’offerta da presenta alla società di Urbano Cairo. Il Diavolo a stretto giro dovrebbe mettere sul tavolo del club granata una proposta da 25 milioni di euro più 5 milioni di bonus.

Le intenzioni del Milan sarebbero di chiudere l’operazione nella maniera più rapida possibile, così da non dare spazio alle rivali. Dunque, Samuele Ricci sembrerebbe essere il prescelto dei rossoneri. Nell’ultima stagione in granata, il centrocampista italiano ha collezionato 36 presenze, un gol e 2 assist. Il Milan vuole potenziare il proprio centrocampo non solo con l’aggiunta di Ricci, ma anche con un acquisto di fama internazionale. Tra le idee per la mediana, ci sarebbe anche Raphael Onyedika, classe 2001 del Club Brugge.

Affare ai dettagli: il Milan sta chiudendo il colpo da novanta

Il Milan vuole allestire a mister Massimiliano Allegri una rosa di tutto rispetto, pronta a tornare tra i primi posti della Serie A. La società rossonera sta cercando di trovare il giusto mix tra giocatori giovani e veterani. Stando alle ultime informazioni fornite da ‘Calciomercato.com’, il Milan sarebbe prossimo dal chiudere un’operazione prestigiosa, che prende il nome di Luka Modric. Dopo la sua avventura al Real Madrid, il centrocampista 39enne sembra volenteroso di chiudere la sua gloriosa carriera con un’esperienza in Serie A.

Luka Modric, infatti, avrebbe detto sì alla proposta del Milan, mostrandosi molto convinto di vestire i colori rossoneri nella prossima stagione. La compagine lombarda pare abbia offerto al centrocampista croato un ingaggio da 3,5 milioni fino al 2026 con opzione per un’altra stagione. Sarebbe già stato messo tutto nero su bianco, intesa definitiva arrivata dopo il viaggio di Tare in Croazia. Il vincitore del Pallone d’Oro 2018, attualmente impegnato con la propria nazionale, sarebbe atteso a Milano la prossima settimana. Il giorno stabilito per le visite mediche di rito dovrebbe essere il martedì.