Milan, Reijnders al City: c’è l’annuncio

Tijjani Reijnders presto vestirà la maglia del Manchester City: l’annuncio non lascia spazio ad interpretazioni.

Dopo appena due stagioni, Tijjani Reijnders saluterà il Milan per sbarcare alla corte del Manchester City di Pep Guardiola. Le parti sono prossime dal chiudere la trattativa sulla base di un’offerta da 70 milioni di euro. L’ex Az Alkmaar, invece, dovrebbe firmare un quinquennale da 7 milioni a stagione. A confermare il tutto ci ha pensato proprio Tijjani Reijnders, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni praticamente da ormai ex calciatore rossonero.

Reijnders rivela tutto: l’annuncio

Tijjani Reijnders ha parlato del suo prossimo trasferimento al Manchester City, rilasciando delle dichiarazioni che sanno di addio. Il centrocampista classe 1998 ha confermato tutto a ‘Voetbal International’, testata giornalistica olandese:

“I club sono ancora in trattativa. Per me è solo una questione di attesa. Ho avuto personalmente un anno fantastico al Milan. La Premier è incredibile, la sogni da ragazzo. Il mio ultimo anno al Milan è stato fantastico tra gol e assist, anche se abbiamo avuto delle difficoltà e le cose non sono andate come volevamo”.

Reijnders ha poi parlato del Manchester City di Pep Guardiola, rivelando di aver parlato già con un difensore dei Citizens:

“Sono un giocatore moderno che può ricoprire più ruoli da una parte all’altra dell’area. De Bruyne è un grande, era il primo giocatore che guardavo sempre del City. Ho sentito Guardiola? No, ho parlato solo con Aké sul possibile trasferimento. Vediamo come andrà. La Premier la sogni da ragazzo. A volte se ci penso non credo a dove sono arrivato nel giro di quattro anni dall’AZ“.

Insomma, sono parole che non lasciano spazio ad interpretazioni quelle rilasciate da Tijjani Reijnders. L’olandese lascia il Milan dopo un esaltante stagione personale, dove ha collezionato 15 gol e 5 assist in 54 presenze. Numeri che hanno appunto catturato l’attenzione del City di Pep Guardiola, tramutando l’interesse in una vera e propria trattativa. Il centrocampista olandese dovrebbe essere a disposizione dei Citizens a partire proprio dall’avventura negli Stati Uniti per il Mondiale per Club.