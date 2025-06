Milan, Reijnders saluta: oggi le visite mediche con il City

Il centrocampista olandese lascia il Milan e si aggrega al Manchester City, pronto per una nuova avventura per la sua carriera.

Dopo sole due stagioni con la maglia rossonera, Tijjani Reijnders saluta il Milan e i suoi tifosi: il centrocampista olandese classe 1998 saluta Milano per aggregarsi al Manchester City. Il club inglese lo ha acquistato dai rossoneri per un totale di 70 milioni di euro, suddivisi in 57 di parte fissa, 10 di bonus facilmente raggiungibili e altri 3 di bonus più complicati da ottenere. Opportunità importante per l’olandese, che si aggregherà ad un club di spessore, pronto per giocare già il Mondiale per Club.

Reijnders-City, oggi le visite: il saluto del centrocampista

Visite mediche? Non si poteva più aspettare. L’intenzione è di partecipare al Mondiale per club con il Manchester City. Ne sono entusiasta. In questo modo posso conoscere subito i miei nuovi compagni di squadra. Tornerò a Zeist domenica sera. Poi mi preparerò per la partita di martedì contro Malta.

Queste le dichiarazioni rilasciate da Reijnders ad un’emittente televisiva olandese, confermando di voler essere pronto per il Mondiale per Club con il Manchester City. Dopo la partita con l’Olanda di martedì sera, il centrocampista olandese volerà in Inghilterra per aggregarsi al nuovo club e conoscere i nuovi compagni.