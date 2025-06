Milan, Reijnders vicino all’addio: Allegri vuole lui come sostituto

Massimiliano Allegri ha fatto un nome in particolare in caso di cessione di Tijjani Reijnders: il tecnico toscano vuole l’ex Serie A.

Il Manchester City continua a fare pressioni al Milan per ottenere quanto prima il cartellino di Tijjani Reijnders. La società di Pep Guardiola sarebbe pronta a prendere per la gola la società rossonera, mettendo sul tavolo della trattativa una nuova offerta. Dopo i 60 milioni rifiutati, i Citizens sembrerebbero determinati a migliorare la proposta, arrivando intorno ai 70/75 milioni. Per il centrocampista olandese, invece, sarebbe già stato preparato un contratto fino al 2030 da 8 milioni a stagione.

Reijnders al passo d’addio: Allegri vuole l’ex Serie A come sostituto dell’olandese

Nel mondo Milan starebbe prendendo sempre più credito la strada che porta al possibile acquisto di Adrien Rabiot. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la società rossonera avrebbe preso seriamente in considerazione la possibilità di riportare il centrocampista francese in Serie A. Il calciatore ex Juventus ha un ottimo rapporto con il neo tecnico del Diavolo, Massimiliano Allegri.

Lo stesso mister avrebbe fatto il nome di Adrien Rabiot per rinforzare il centrocampo in caso di cessione di Tijjani Reijnders. Il Milan vorrebbe fare leva sul buon feeling tra Allegri ed il calciatore 1995 per incanalare la trattativa sui binari giusti. Proprio di recente, Rabiot ha parlato del suo rapporto con Allegri ai microfoni della Gazzetta dello Sport: “Parlo spesso con Allegri. Lo apprezzo molto come persona. Se mi dovesse chiamare al Milan? Io sarò sempre disponibile a parlarci”.

Adrien Rabiot è reduce da una buona stagione al Marsiglia, squadra con la quale ha totalizzato 10 gol e 6 assist in 31 presenze. Il centrocampista francese è stato uno dei trascinatori della formazione allenata da Roberto De Zerbi, mettendo un’impronta indelebile sul secondo posto conquistato in Ligue 1 dall’OM.