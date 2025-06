Milan, riecco Rashford: l’ex Inter lo spinge al Diavolo

Milan di nuovo su Rashford, la pista di mercato che si era scaldata in inverno torna d’attualità: un ex giocatore dell’Inter nell’intreccio di mercato che può portare l’inglese a Milanello

Il calciomercato, negli ultimi anni, lo sappiamo, si è fatto decisamente più complicato per le squadre italiane, che hanno perso progressivamente potere d’acquisto e appeal rispetto ad altri club e altri campionati. Tuttavia, all’interno della sessione di trattative, i colpi di scena non vanno mai esclusi. Ed è per questo che, anche all’improvviso, i nostri club possono tornare all’improvviso protagonisti anche con operazioni importanti. E’ quello che, innanzitutto, spera di riuscire a fare il Milan, che viene da una annata durissima e ha bisogno di ripartire.

Il Diavolo ha sbagliato tutte le scelte lo scorso anno e non può ripetere la stessa annata. L’inizio è stato incoraggiante, con l’ingaggio di Tare come ds e di Allegri come allenatore, figure importanti da cui ripartire per dare una nuova solidità al progetto tecnico. Nonostante le lungaggini, dovrebbe esserci un primo innesto di altissimo livello, come Luka Modric, che nonostante l’età in un contesto come quello italiano può ancora fare la differenza.

Sebbene possano esserci tanti big destinati a lasciare Milanello, il club non perde la fiducia nella possibilità di acquisti importanti. Torna d’attualità all’improvviso Rashford, una pista che si riaccende grazie all’ex Inter.

Milan, assist per Rashford: il Barcellona lo molla, ha scelto Perisic

L’inglese, lo sappiamo, era stato seguito con grande interesse in inverno, ma alla fine il suo approdo non si era concretizzato. Ora, il Milan torna una ipotesi concreta, anche perché il Barcellona pare aver scelto di puntare su Perisic al suo posto.

Flick, per i catalani, chiede un rinforzo offensivo importante, ma a quanto sembra il tedesco vorrebbe un giocatore più esperto, come lo è il croato. Per questo, la pista Rashford si starebbe raffreddando per i blaugrana. Per il Manchester United, può farsi difficile trovargli una sistemazione. Il Milan può farsi avanti e approfittarne.

Milan, Allegri sogna grandi manovre in attacco: tutti i bomber nel mirino

E’ un Milan che nei piani di Allegri deve essere protagonista e per questo il tecnico livornese spinge per un attacco rinforzato con grandi colpi. I giocatori che ci sono adesso non sono sufficienti.

A prescindere da quello che accadrà con Leao, si andrà a caccia di un grande attaccante da affiancare a Gimenez. Le piste più calde del momento sono Vlahovic e Retegui, nomi di una certa importanza, per i quali il Diavolo ci proverà senz’altro. Ma attenzione anche a qualche suggestione che vorrebbe un tentativo per Osimhen. Fantamercato o qualcosa di più? Lo scopriremo.