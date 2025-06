Milan, rilancio in arrivo: colpo da 32 milioni

Milan, rilancio per Ardon Jashari: nuova offerta da 27 milioni più bonus.

Il Milan non molla la pista che porta ad Ardon Jashari. Dopo la prima offerta inviata in mattinata, 25 milioni di euro più bonus, il club rossonero è pronto a rilanciare per convincere il Club Brugge a cedere il centrocampista svizzero.

Il nuovo Milan sta nascendo, e Tare e Furlani sono a lavoro per regalare qualche bel colpo a Max Allegri.

Milan, rilancio in arrivo: colpo vicino?

Come riportato da Matteo Moretto (ESPN) su X, la nuova proposta del Milan si avvicina sensibilmente alle richieste del club belga: 27 milioni di euro come parte fissa, più 5 milioni di bonus. Il Brugge, tuttavia, punta ancora a una base fissa più alta, attorno ai 35 milioni, oltre agli eventuali extra.

Il Milan prepara un rilancio per Ardon Jashari. Il club rossonero è pronto a offrire 27m€ + 5m€. Il Club Brugge punta a ottenere intorno ai 35m€ di base fissa più bonus. https://t.co/s7Ub00qQSv — Matteo Moretto (@MatteMoretto) June 24, 2025

Il dialogo tra le parti resta aperto e vivo. Jashari è considerato uno dei profili ideali per il centrocampo del nuovo Milan, in cerca di energie fresche e qualità in mediana. Le prossime ore saranno decisive per capire se l’offerta rossonera basterà per sbloccare la trattativa.