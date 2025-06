Milan, rinnovo ancora in stand-by: Allegri sulle spine

Il rinnovo del top player rossonero è ancora in ghiaccio: le ultime indiscrezioni non sono incoraggianti.

Non solo al mercato, il Milan sta cercando di venire a capo anche di alcune delicate situazioni relative ai rinnovi. Su Theo Hernandez le speranze sono pressoché nulle, dato che il terzino sembra abbia messo davanti alle sue priorità il trasferimento. Mentre per quanto riguarda Mike Maignan, il Milan starebbe spingendo per arrivare ad un’intesa, forte anche dell’affare sfumato con il Chelsea. Sono in stand-by, invece, i discorsi per l’estensione contrattuale di Christian Pulisic. Gli ultimi aggiornamenti sono tutt’altro che incoraggianti.

Rinnovo in stallo: le ultime news demoralizzano i tifosi

Sembrava tutto fatto per il rinnovo e i Christian Pulisic con il Milan. Il club rossonero era pronto a blindare l’attaccante statunitense fino al 2029, con adeguamenti dell’ingaggio tra i 4/5 milioni di euro. Discorsi che adesso sono in ghiaccio e a prendersi un periodo di riflessione sarebbe stato proprio l’ex calciatore del Chelsea. Christian Pulisic si è preso del tempo, in attesa di ricevere delle garanzie tecniche dal Milan.

Sulla vicenda, nelle ultime ore si è esposto l’esperto di calciomercato, Matteo Moretto. Il giornalista ha fatto il punto della situazione, dando degli aggiornamenti non positivi per i tifosi rossoneri: “Per mesi Pulisic avrebbe potuto firmare il rinnovo, perché era tutto pronto… avevano discusso concretamente di quasi tutti i dettagli del contratto ma il ragazzo ha preso tempo e chiesto garanzie tecniche”.