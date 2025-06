Milan, ritorno di fiamma dal Real: arriva assieme a Modric

Il calciomercato del Milan non si fermerà all’arrivo di Luka Modric, così come quello di Samuele Ricci. Il centrocampo si arricchirà magari con un altro colpo dai Blancos.

Dal Real Madrid arriva un’altra occasione di calciomercato e in verità non solo per il Milan, se si considera la possibilità di portarsi a casa quello che è il centrocampista che fino a poco tempo fa, assieme a Fabian Ruiz, risultava essere uno dei migliori in quel ruolo, in prospettiva, per il futuro alla Roja.

Volendo trovare spazio, sognando il Mondiale del 2026 con la Spagna, il centrocampista è in uscita dal Real Madrid e sarebbe disposto anche a lasciare la Spagna pur di mettersi in gioco. Una possibilità che nascerebbe al Milan che, rivoluzionando il proprio centrocampo, lo metterebbe tra i titolari nelle scelte di Max Allegri.

Calciomercato Milan: occasione a sorpresa dal Real Madrid

Dopo aver già concluso l’affare a zero per Luka Modric, centrocampista che arriverà al Milan per dare al club l’esperienza e la qualità che si cerca in rossonero, nonostante l’età avanzata del croato, occhio ad una seconda soluzione che arriva sempre dal Real Madrid.

Si tratta di un calciatore che, stando a quanto riferiscono da Fichajes.com, saluterà le Merengues in quest’estate. Già sotto gestione Ancelotti sembrava essere arrivato alla fine della sua esperienza al Real Madrid e le cose sono state confermate adesso che è arrivato Xabi Alonso.

Fuori dal progetto, Dani Ceballos diventa di fatto un’occasione di calciomercato importante per il Milan che, in un vero e proprio ritorno di fiamma e in un’operazione low cost, arriverebbe come ulteriore rinforzo per il centrocampo di Allegri. In attesa di sapere cosa ne sarà di Loftus-Cheek così come degli altri giocatori che, dopo Reijnders, saluteranno il club rossonero.

Milan: le cifre del nuovo affare col Real Madrid

Dani Ceballos piace anche al Real Betis, club nel quale ha già giocato il centrocampista, oltre all’altra esperienza vissuta all’Arsenal, lontano dalla Liga.

Lasciando il Real Madrid sceglierebbe una meta che possa garantirgli lo spazio che cerca, ma comunque a livelli importanti, per provare a rimettersi in corsa per un posto in Nazionale che al momento non ha, considerando il livello enorme di Gavi, Pedri e molti altri dei calciatori presenti nell’organico che sarà della Roja nel 2026. Per circa 5-10 milioni di euro, Dani Ceballos potrebbe finire al Milan. In prestito con opzione di riscatto oppure direttamente a titolo definitivo con il Real che non vede più spazio per lui a centrocampo.