Milan, rivoluzione in vista: quanti big vicini alla cessione!

Il nuovo Milan targato Tare-Allegri sta prendendo forma: quanti big vicini alla partenza da Milanello!

Dopo la partenza di Tijjani Reijnders, trasferitosi al Manchester City per una cifra vicina ai 40 milioni di euro, e quella del difensore Pierre Kalulu alla Juventus, il club rossonero guarda avanti con l’obiettivo di rifinanziare il mercato in entrata grazie a ulteriori cessioni.

L’obiettivo è superare quota 75 milioni di euro in incassi, cifra che consentirebbe al Milan di intervenire sul mercato per rinforzare una rosa che, nell’ultima stagione, ha deluso le aspettative, non piazzandosi nemmeno in una posizione utile per giocare le coppe europee. Con questo nuovo corso targate Tare-Allegri, il Milan punta a tornare da subito competitivo, cambiando alcuni crismi con cui hanno operato fino ad ora.

Milan, Chukwueze, Theo e Musah verso l’addio. Via libera alle cessioni

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan si prepara a una profonda rivoluzione tecnica e finanziaria, con diversi nomi eccellenti pronti a lasciare Milanello. In cima alla lista dei cedibili spiccano Samuel Chukwueze, Theo Hernandez e Yunus Musah, ma i movimenti in uscita non si fermeranno qui.

Chukwueze, reduce da una stagione difficile a causa di infortuni e rendimento altalenante, è tra i nomi più caldi per una possibile cessione, attirando l’interesse della Premier League. Situazione simile per Musah, che potrebbe rientrare nell’orbita della MLS o in Premier, dove ha estimatori visti i problemi sorti nel chiudere l’operazione con il Napoli. Discorso a parte per Theo Hernandez, il cui futuro dipenderà dalle offerte che arriveranno da top club europei. Per lui il Milan potrebbe chiedere una cifra di circa 25 milioni. Per Emerson Royal invece più probabile un partenza in prestito con diritto, viste le brutte prestazioni della scorsa stagione e le difficoltà nell’ottenere una cifra che non comporti minusvalenza.

Milan, la situazione prestiti: cosa succede con Adli, Okafor e Saelemaekers

Oltre ai giocatori sopra elencati, il Milan dovrà gestire anche un’importante mole di calciatori che rientrano dai prestiti della scorsa stagione. L’unico che potrebbe riavere spazio in rossonero è Saelemaekers: il belga ha avuto un’ottima stagione alla Roma e con il lavoro di Max Allegri potrebbe arretrare il suo raggio d’azione e risolvere l’atavico problema del terzino destro che affligge il Milan ormai da anni.

Discorso diverso invece per Okafor, Adli e Bennacer: lo svizzero è stato spettatore non pagante del quarto scudetto del Napoli e dovrà quindi sgomitare per trovarsi un’altra sistemazione. Bennacer potrebbe tornare a Marsiglia, dove gode dell’apprezzamento di De Zerbi, ma deve prima ridursi l’ingaggio superiore ai 4 milioni. Per Adli verranno valutate offerte dopo che la Fiorentina ha deciso di non esercitare il riscatto fissato a 10 milioni.