Milan, Saelemaekers esce allo scoperto: messaggio chiaro sul futuro

Dal ritiro del Belgio arrivano dichiarazioni inaspettate da parte del calciatore, di rientro dal prestito alla Roma. Ora spetta alla società prendere una decisione.

Il Milan ha iniziato ufficialmente il calciomercato e ci sono le prime gatte da pelare, con i calciatori che rientrano dai vari prestiti. Alla Roma dal Milan è tornato Tammy Abraham, mentre ha fatto invece il percorso inverso Alexis Saelemaekers. Il giocatore, al momento in ritiro con la nazionale, tornerà a Milanello solo tra qualche settimana. Vedremo se per restarci o meno.

Saelemaekers chiaro: “Voglio rimanere al Milan”

In ritiro con la propria nazionale, il belga Alexis Saelemaekers si è concesso ai microfoni in conferenza stampa. Il calciatore, in prestito alla Roma quest’anno ma ora di rientro al Milan, ha parlato del suo futuro e di cosa succederà in ottica mercato. Le idee sembrano essere chiare: il centrocampista vuole rimanere in rossonero.

Starà a lui, dice, riuscire a dimostrare il suo valore ad Allegri e a tutto l’ambiente. Dimostrare insomma che può essere un giocatore da Milan. Se poi dovesse sentire la fiducia dell’allenatore e dei compagni, aggiunge Alexis, trovare una collocazione tattica in campo sarà l’ultimo dei problemi.