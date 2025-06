Milan, salta il colpo in difesa: vola in Premier League

Uno degli obiettivi di mercato per la difesa rossonera vola in Premier League: Milan beffato, si cercano altri profili.

Il mercato del Milan fatica a decollare, ma al momento è ancora presto per dare una sentenza definitiva su come sarà la prossima sessione estiva dei rossoneri: a tutti gli effetti, la finestra estiva di calciomercato deve ancora aprire e nella dirigenza di Via Aldo Rossi si studiano colpi mirati, in base anche alle esigenze del nuovo tecnico, Massimiliano Allegri. La squadra rossonera tornerà al lavoro il prossimo 7 luglio, e da lì cominceranno seriamente i lavori di programmazione in vista della prossima stagione. Nel frattempo, cominciano a saltare alcuni colpi che il Milan aveva messo nel mirino.

Milan, sfuma il colpo Coppola: giocherà in Premier League

La dirigenza rossonera dovrà intervenire sul mercato per sistemare un pò tutti i reparti, dalla difesa all’attacco: per il reparto difensivo, il Milan aveva messo nel mirino Diego Coppola, difensore centrale italiano classe 2003, di proprietà dell’Hellas Verona. Nel mirino di molti club italiani ed esteri, Coppola poteva essere il profilo giusto da ingaggiare per i rossoneri.

Come riferito da Sky Sport, il giovane difensore dell’Hellas Verona ha completato le visite mediche con il Brighton e nelle prossime ore è pronto a firmare un contratto quinquennale con il club inglese, che verserà nelle casse del club scaligero 10 milioni di euro più bonus. Un’operazione che fa sorridere l’Hellas Verona e testimonia le qualità del giovane ragazzo, che la scorsa settimana ha giocato anche la sua prima gara con la maglia della Nazionale. Coppola dunque è pronto per una nuova avventura, in un campionato nuovo, la Premier League, dove avrà la possibilità di confrontarsi con giganti del calcio, uno su tutti Haaland.