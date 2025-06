Milan, scambio alla pari con la Juve: la notizia di SportMediaset

Se lo scambio si farà, sarà “alla pari” con la Juventus per quanto ha rivelato nella sua edizione odierna SportMediaset.

Nel corso della giornata, la stessa fonte, ha fatto conoscere la possibilità che sorprende anche un po’ considerando il valore dei giocatori e per quanto riguarda il domani del Milan e della Juventus, sull’operazione che piazzerebbero i due club.

Approfittando di quelle che sono due situazioni spinose, il Milan potrebbe scegliere di arrivare al calciatore della Juventus mettendo sul piatto il cartellino di uno dei suoi migliori giocatori della rosa. Ci sarebbe già il lasciapassare di Max Allegri sull’operazione.

Calciomercato Milan: la notizia sullo scambio con la Juventus

A svelare il clamoroso scambio tra Juventus e Milan è SportMediaset, che parla di quello che è un primissimo sondaggio che però, vedrebbe seguito.

Il motivo è legato alla voglia da parte di entrambi i club di andare a risolvere sia una situazione che l’altra, per entrambe le squadre che tenteranno di giocarsi una chance per quella che è la lotta Scudetto. Una lotta Scudetto nella quale il Milan vorrà essere coinvolta e così sarà anche per la Juventus. Le due società potrebbero scambiarsi i cartellini di due giocatori che sono, allo stesso modo, in scadenza per il 30 giugno 2026.

Due giocatori che risultano essere due esuberi di lusso ed entrambi potrebbero valere intorno ai 30 milioni di euro. Motivo per cui, stringendosi la mano, Igli Tare e Comolli potrebbero scambiarsi Theo Hernandez e Dusan Vlahovic, rispettivamente obiettivi sia della Juventus che del Milan.

Ultime Milan: un solo ostacolo sullo scambio

Al momento, l’unico “dislivello” e ostacolo sarebbe rappresentato dall’ingaggio. Se da una parte Theo si accontenterebbe alla Juve dei 6 milioni a stagione che percepisce al Milan, Dusan Vlahovic in rossonero potrebbe dover rinunciare alla metà del suo ingaggio – 12 milioni di euro che prende netti alla Juve -, per diventare il nuovo nove del Milan.

Tant’è che lo stesso Dusan Vlahovic potrebbe preferire la destinazione Fenerbahce. Il motivo, in quel caso, sarebbe di natura economica. Il club di Istanbul, dovesse riuscire a convincere il serbo, lo farebbe per una questione economica. In Turchia, il suo stipendio, potrebbe addirittura salire ai 15 milioni di euro netti che la squadra allenata da Mourinho potrebbe permettersi, per il colpo in attacco. Il Milan invece, dal canto proprio e a prescindere dallo scambio con Theo, ha fiducia sulla realizzazione dell’affare a causa delle volontà proprio del serbo di restare a giocare a livelli importanti con Allegri in panchina.