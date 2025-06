Milan: scambio con la Lazio, decisivo Loftus-Cheek

I rossoneri sono al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Allegri. E c’è la possibilità di andare a chiudere un colpo dai biancocelesti

Il Milan lavora per andare a trovare i rinforzi giusti. Tare e Allegri stanno provando ad individuare i giocatori per rendere la rosa ancora più forte e mettere alle spalle il momento complicato non facile come quello della scorsa stagione. E c’è la possibilità di uno scambio con la Lazio nel prossimo calciomercato.

Per il momento siamo nel campo delle ipotesi. Ma non è da escludere che si possa pensare ad uno scambio con la Lazio nel prossimo calciomercato. Per adesso si è nella questione delle ipotesi e vedremo come si svilupperà la situazione e se ci potrà essere la fumata bianca oppure assisteremo ad un passo indietro per la vicenda.

Calciomercato Milan: scambio con Loftus-Cheek, rinforzo dalla Lazio

Il Milan vuole rendere la squadra ancora più forte con Loftus-Cheek che potrebbe rappresentare una carta importante per andare a chiudere un colpo importante per la prossima stagione. Sarri vorrebbe il centrocampista con i biancocelesti e a questo punto non è da escludere uno scambio considerato che i rossoneri sono sulle tracce di un calciatore.

Il giocatore in questione è Nuno Tavares. L’esterno potrebbe rappresentare una alternativa importante per quanto riguarda il Milan se ci dovesse essere la partenza di Hernandez e l’interesse di Loftus-Cheek potrebbe sbloccare l’affare. Naturalmente per adesso siamo nel campo delle ipotesi e bisognerà capire come si evolverà la situazione.

Naturalmente fino a quando non c’è la fumata bianca può succedere di tutto. Ma l’interesse del Milan nei confronti di Nuno Tavares per il prossimo calciomercato è reale e attenzione alla possibilità di andare ad intavolare uno scambio con Loftus-Cheek considerato che il giocatore è nel mirino di Sarri ormai da diverso tempo.

Mercato Milan: Nuno Tavares è un obiettivo

Nuno Tavares è un calciatore di assoluto livello e che potrebbe dare una mano molto importante al Milan soprattutto se dovesse partire Hernandez nel prossimo calciomercato.

Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire come si svilupperà la situazione e quali saranno le possibilità.