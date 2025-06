Milan, scambio di punte in Serie A: Camarda ai saluti, i dettagli

Il calciomercato del Milan vede protagonista anche Camarda, oltre alle uscite già decise di Jovic e Abraham, per l’attacco del domani che sarà dei rossoneri.

Non ha voglia di perderlo a titolo definitivo il Milan, è chiaro, se si considera che Camarda è ad oggi uno dei migliori attaccanti tra i giovani in circolazione.

I rossoneri gli hanno concesso anche l’esordio in Champions League e nelle intenzioni del club rossonero c’è quella di non tenerlo vincolato ad un ruolo da riserva senza spazio per questo 2025/2026 che comincia con Allegri che, già ai tempi della Juve, ha dimostrato di saper contare comunque sui giovani. Ma per tornare grandi e per permettere anche a Camarda di esserlo, c’è bisogno di un percorso di crescita che vedrà il giocatore separato dal Milan. E i rossoneri tentano il colpo per uno scambio di punte che arriverebbe in Serie A, come occasione di calciomercato per il Milan proprio grazie al giovane talento rossonero.

Calciomercato Milan: lo scambio in Serie A grazie a Camarda

Francesco Camarda è stato proposto in prestito secco ad un club di Serie A. Con l’intento di vederlo titolare, come hanno fatto sapere da Il Messaggero Veneto, il Milan potrebbe cogliere un’occasione non da poco, cercando di convincere lo stesso club alla contropartita tecnica.

Cederlo in prestito secco, con in cambio l’operazione a titolo definitivo, ma che non cambia le cifre che chiede la stessa società per il bomber della Nazionale. Si tratta infatti della possibilità di vedere Camarda all’Udinese, che “rischia” di fatto di diventare il nuovo titolare in Friuli, al posto di Lorenzo Lucca che arriverebbe al Milan per alternarsi al Bebote Gimenez.

In questo momento il Milan, invece di andare su altri due attaccanti al posto di Abraham e Jovic, sceglierebbe una singola coppia da alternare in un’annata che vivrà senza coppe, ma dando la possibilità ad Allegri di tenere alto il livello con Lorenzo Lucca stesso che è pronto al grande salto in un top club italiano.

La risposta sulla proposta per Camarda: c’è un altro ostacolo

La risposta sul prestito secco di Camarda, da parte dell’Udinese, è un “no” secco. Da capire se le cose cambieranno o meno di fronte alla possibilità di vedere lo scambio tra le parti, con permanenza poi all’Udinese dell’attaccante sul quale, in ogni caso, il Milan non vuole perdere. Sullo sfondo, un altro ostacolo, è legato al Napoli campione d’Italia.

Gli azzurri stanno valutando il colpo Lucca, con il calciatore che avrebbe già dato la sua parola al Napoli in attesa di veder realizzata l’operazione che porta Cajuste e Lindstrom all’Udinese, in cambio proprio del cartellino del centravanti di Moncalieri. A quel punto, la concorrenza del Milan verrebbe spazzata via.