Milan, scambio in difesa: rinforzo dalla Premier

Il Milan si appresta a vivere una intensa sessione estiva di calciomercato: in attesa di Modric si lavora a diversi affari

Sarà ampiamente modificata la rosa del Milan che verrà messa a disposizione di Massimiliano Allegri: il ds Tare lavora a un possibile scambio in difesa.

Non solo centrocampo e attacco. Anche in difesa potrebbero esserci diverse sostanziali novità per il Milan costruito da Igli Tare e allenato da Massimiliano Allegri. Tra uscite ed entrate, la linea difensiva potrebbe decisamente cambiare volto nel corso dell’ormai imminente sessione estiva di calciomercato, anche se chiaramente valutazioni e contatti sono già iniziati da tempo. Il direttore sportivo rossonero infatti è al lavoro per individuare i rinforzi ideali da consegnare al nuovo tecnico con l’obiettivo di rilanciare le ambizioni del Diavolo dopo una stagione particolarmente deludente, terminata con la mancata qualificazione alle prossime coppe europee.

Ecco perché, dopo quello di Tijiani Reijnders, è facile immaginare qualche altra cessione importante, non tanto per fare cassa, quanto per non trattenere giocatori scontenti o comunque intenzionati a cambiare aria. In attacco potrebbe salutare Rafael Leao mentre si ripartirà certamente da Santiago Gimenez. In difesa, invece, c’è da capire quale sarà il futuro di Theo Hernandez dopo i mancati accordi con Al Hilal e Atletico Madrid. E quello dell’esterno francese potrebbe non essere l’unico addio nel reparto difensivo.

Calciomercato Milan, scambio Premier in difesa

In uscita infatti potrebbe esserci anche Strahinja Pavlovic, centrale serbo classe 2001 arrivato la scorsa estate dal Salisburgo per diciotto milioni di euro. Protagonista di una stagione altalenante, l’ex Basilea e Monaco potrebbe già salutare dopo appena una stagione e finire in uno scambio tra difensori.

Il difensore Strahinja Pavlovic infatti è finito nel mirino del Crystal Palace, club che milita in Premier League. L’affare potrebbe sbloccarsi inserendo il cartellino di un altro difensore centrale: l’indiziato principale potrebbe essere Marc Guehi, difensore anglo-ivoriano classe 2000 che piace anche all’Inter, anche se la sua valutazione di mercato è superiore a quella di Pavlovic. Ecco perché la pedina di scambio potrebbe essere il francese classe 2000 Guy Maxence Lacroix, ex Wolfsburg protagonista di un’ottima stagione.