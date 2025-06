Milan scatenato: doppio colpo dall’Arsenal

Il Milan si è riversato con prepotenza e una strategia molto chiara sul mercato: Tare ha messo nel mirino due big dell’Arsenal.

Dopo l’affare Modric, praticamente chiuso, il Milan vuole dare slancio alla propria campagna acquisti. I rossoneri ha tutte le intenzioni di prendersi la scena in questa finestra di calciomercato, piazzando dei colpi di grande qualità ma sopratutto in linea con la filosofia di gioco di mister Massimiliano Allegri. Per rinforzare la squadra del tecnico di Livorno, Tare ultimamente avrebbe orientato il proprio sguardo verso la Premier League, più precisamente a Londra. L’ex Lazio starebbe valutando seriamente di piazzare un doppio colpo dall’Arsenal.

Milan scatenato: Tare tenta il doppio colpo dall’Arsenal

Il Milan continua a muoversi senza sosta sul mercato in entrata. La società rossonera sembra pronta ad arricchire la propria rosa con due colpi di spessore, mettendo a segno un doppio colpo dall’Arsenal. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, nella giornata di martedì ci sarebbe stato un summit a Londra tra un emissario del club di Milano ed alcuni dirigenti dell’Arsenal. Il Milan avrebbe messo nel mirino Oleksandr Zinchenko, terzino ucraino che Tare sembra aver messo in cima alla lista per il dopo Theo.

Il francese ex Real Madrid è sempre più vicino al ritorno all’Atletico ed il ds albanese non ha alcuna voglia di farsi trovare impreparato. Oleksandr Zinchenko è una classe 1996, sotto contratto con i Gunners fino a giungo 2026. Il club di Londra lo ha acquistato tre anni fa dal Manchester City per 35 milioni di euro. Ora, però, il suo valore è decisamente calato e quindi il Milan sarebbe pronto ad approfittarne. L’unico ostacolo potrebbe essere l’ingaggio, dato che l’ucraino percepisce 5 milioni all’anno.

Ad incanalare la trattativa sui binari giusti potrebbero essere proprio i Gunners, che in quel ruolo stanno cercando di chiudere per il giovane olandese dell’Ajax Jorrel Hato. Come alternative a Zinchenko, il Milan avrebbe Andrea Cambiaso della Juventus, Destiny Udogie del Tottenham e Maxim De Cuyper del Club Bruges. Nel corso dell’incontro, il Milan avrebbe parlato anche di Jakub Kiwior. I rossoneri sarebbero ritornati sul centrale polacco classe 2000, che in Italia ha già vestito la divisa dello Spezia.

Il centrale cerca un ruolo da protagonista, garanzie che all’Arsenal non gli possono dare. Il Milan sarebbe ben felice di inserirlo nel contesto rossonero, andando a rinforzare il riparto arretrato di Allegri con un elemento di ottima affidabilità. Insomma, Tare starebbe concretamente accarezzando la possibilità di piazzare un doppio colpo dall’Arsenal. In quanto alla difesa, il Milan sarebbe anche sulle tracce di Djimsiti dell’Atalanta, Sule del Borussia Dortmund, Gila della Lazio, Comuzzo della Fiorentina e Leoni del Parma.

Tare sbircia anche in casa del Tottenham: non solo Udogie, chiesti altri due giocatori

Il Milan starebbe osservando la situazione anche in casa del Tottenham, mettendo nel mirino non solo Udogine ma anche altri due calciatori degli Spurs. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, ieri pomeriggio si sarebbe tenuto un incontro tra Igli Tare e l’agente Gabriele Giuffrida. Durante la riunione, si è discusso di due calciatori in particolare della scuderia del suddetto procuratore: Guglielmo Vicario e Radu Dragusin. Il Milan starebbe riflettendo anche su questi due calciatori degli Spurs, entrambi freschi campioni dell’Europa League e con un recente passato in Serie A.

Intanto, il primo colpo di mercato targato Milan è virtualmente chiuso. I rossoneri si sono assicurate la classe e l’esperienza di Luka Modric, che si sottoporrà alla consuete visite mediche dopo il Mondiale per Club con il Real Madrid. In seguito, ci sarà la firma. Il centrocampista croato sottoscriverà un contratto annuale da 3,5 milioni di euro netti più 500 mila di bonus.